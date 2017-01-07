В немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону сегодня состоялась гонка преследования на 12,5 км, которая завершилась уверенной победой лидера сезона Мартена Фуркада.

Французский биатлонист ушел на дистанцию восьмым через 51 секунду после потенциального лидера гонки и победителя спринта австрийца Юлиана Эберхарда. Но уже к третьему огневому рубежу пришел на стрельбище в плотной группе с Эберхардом, Виндишем, Лессеррм, Пайффером, Шлезингром и Бабиковым. Первым здесь накосячил россиянин, не попавший ни в одну из пяти мишеней.

"Там я допустил тактическую ошибку, пришел в конце группы, — сказал после гонки Бабиков. — Одно время Мартен Фуркад шел позади всех, потом, несмотря на то, что здесь встречный ветер и все пытаются его избежать, Мартен перестроился в центр группы. Я не оценил, почему он это сделал, а когда пришел на рубеж, понял, что ветер дует мне в спину, а все уже прятались друг за другом, в первую очередь — за мной. Получается, я взял весь ветер на себя и не смог с ним справиться".

Не лучшим образом отстреляли и остальные лидеры, благодаря чему закрывший все мишени Фуркад вышел в лидеры и стремительно стал наращивать свое преимущество.

В итоге французский биатлонист "привез" ближайшему преследователю немцу Арнду Пайфферу больше минуты, занявший третье место итальянец Доминик Виндиш проиграл Фуркаду полторы.

Антон Бабиков из-за провальной стрельбы на третьем рубеже остался шестым, проиграв французу 1 минуту и 40,7 секунды. Лидер сборной России Антон Шипулин, стартовавший 24-м, финишировал с пятью штрафными кругами 16-м.

Биатлон. Кубок мира-2016/17. 4-й этап (Оберхоф, 7 января). Мужчины. Гонка преследования.

1 (8-й в спринте). Мартен Фуркад (Франция) — 36.45,7 (1 штрафной круг).

2 (15). Арнд Пайффер (Германия) + 1.09,9 (3).

3 (3). Доминик Виндиш (Италия) + 1.32,4 (5).

4 (7). Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) + 1.32,6 (5).

5 (5). Эрик Лессер (Германия) + 1.36,1 (5).

6 (18). Антон Бабиков (Россия) + 1.40,7 (5).

7 (2). Михал Шлезингр (Чехия) + 1.54,0 (6)…

10 (13). Максим Цветков (Россия) + 2.03,9 (4)…

16 (24). Антон Шипулин (Россия) + 2.28,9 (5)…

19 (1). Юлиан Эберхард (Австрия) + 2.49,0 (8)…

Общий зачет Кубка мира-2016/17 (после 10 гонок из 26-ти)

1 Мартен Фуркад (Франция) 562

2 Антон Шипулин (Россия) 352

3 Симон Шемпп (Германия) 310

4 Йоханнес Бо (Норвегия) 308

5 Арнд Пайффер (Германия) 303

6 Максим Цветков (Россия) 299

7 Эрик Лессер (Германия) 293

8 Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) 276

9 Оле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) 271

10 Юлиан Эберхард (Австрия) 262