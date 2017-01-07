Французский биатлонист ушел на дистанцию восьмым через 51 секунду после потенциального лидера гонки и победителя спринта австрийца Юлиана Эберхарда. Но уже к третьему огневому рубежу пришел на стрельбище в плотной группе с Эберхардом, Виндишем, Лессеррм, Пайффером, Шлезингром и Бабиковым. Первым здесь накосячил россиянин, не попавший ни в одну из пяти мишеней.
"Там я допустил тактическую ошибку, пришел в конце группы, — сказал после гонки Бабиков. — Одно время Мартен Фуркад шел позади всех, потом, несмотря на то, что здесь встречный ветер и все пытаются его избежать, Мартен перестроился в центр группы. Я не оценил, почему он это сделал, а когда пришел на рубеж, понял, что ветер дует мне в спину, а все уже прятались друг за другом, в первую очередь — за мной. Получается, я взял весь ветер на себя и не смог с ним справиться".
Не лучшим образом отстреляли и остальные лидеры, благодаря чему закрывший все мишени Фуркад вышел в лидеры и стремительно стал наращивать свое преимущество.
В итоге французский биатлонист "привез" ближайшему преследователю немцу Арнду Пайфферу больше минуты, занявший третье место итальянец Доминик Виндиш проиграл Фуркаду полторы.
Антон Бабиков из-за провальной стрельбы на третьем рубеже остался шестым, проиграв французу 1 минуту и 40,7 секунды. Лидер сборной России Антон Шипулин, стартовавший 24-м, финишировал с пятью штрафными кругами 16-м.
Биатлон. Кубок мира-2016/17. 4-й этап (Оберхоф, 7 января). Мужчины. Гонка преследования.
1 (8-й в спринте). Мартен Фуркад (Франция) — 36.45,7 (1 штрафной круг).
2 (15). Арнд Пайффер (Германия) + 1.09,9 (3).
3 (3). Доминик Виндиш (Италия) + 1.32,4 (5).
4 (7). Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) + 1.32,6 (5).
5 (5). Эрик Лессер (Германия) + 1.36,1 (5).
6 (18). Антон Бабиков (Россия) + 1.40,7 (5).
7 (2). Михал Шлезингр (Чехия) + 1.54,0 (6)…
10 (13). Максим Цветков (Россия) + 2.03,9 (4)…
16 (24). Антон Шипулин (Россия) + 2.28,9 (5)…
19 (1). Юлиан Эберхард (Австрия) + 2.49,0 (8)…
Общий зачет Кубка мира-2016/17 (после 10 гонок из 26-ти)
1 Мартен Фуркад (Франция) 562
2 Антон Шипулин (Россия) 352
3 Симон Шемпп (Германия) 310
4 Йоханнес Бо (Норвегия) 308
5 Арнд Пайффер (Германия) 303
6 Максим Цветков (Россия) 299
7 Эрик Лессер (Германия) 293
8 Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) 276
9 Оле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) 271
10 Юлиан Эберхард (Австрия) 262