Защитник резервной команды мексиканского футбольного клуба "Тихуана" Даниэль Гомес был задержан на границе США с 22 килограммами метамфетамина, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел 5 апреля в районе американского города Сан-Диего (штат Калифорния), но известно об этом стало только сейчас. Наркотики были найдены в обшивке автомобиля Гомеса.

Вчера Федеральный суд Сан-Диего выпустил постановление об аресте футболиста, который имеет гражданство США, до завершения расследования.

После 13 встреч "Тихуана" имеет в активе 22 очка и занимает четвертое место в элитном дивизионе чемпионата Мексики. Гомес в нынешнем сезоне не появлялся на поле в составе основной команды.