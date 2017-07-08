27 декабря прошлого года 22-летний защитник Альварес успешно перенес операцию по удалению злокачественной опухоли и приступил к восстановлению. 4 февраля Йераи вернулся на поле, отыграв весь матч против "Барселоны" (0:3). Баски в том же месяце продлили с ним контракт, сообщает Eurosport.ru.
В июне Альварес покинул расположение молодежной сборной Испании после медобследования, которое выявило аномальное воспаление в области лимфатических желез. Врачи назначили Альваресу курс химиотерапии, а на этой неделе он перенес операцию. Игрок пройдет курс химиотерапии, он пропустит около трех месяцев. Всего на его счету 26 игр в рамках Примеры.
Фотографию акции поддержки одноклубников Альвареса разместил в своем Twitter защитник "Атлетика" Эмерик Ляпорт.
Como sea no importa, pero todos juntos..💪🏼🔴⚪️ #EutsiYeray @AthleticClub pic.twitter.com/O4hx8jCQuH
— Aymeric Laporte (@Laporte) July 7, 2017