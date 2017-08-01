В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД забрали на штрафстоянку автомобиль Audi A8 олимпийского чемпиона по боксу Егора Мехонцева. Как сообщает Ura.ru, эту машину уральскому спортсмену подарил президент России Владимир Путин. За победу на Играх-2012 в Лондоне.

Мехонцев прилетел в столицу Свердловской области в минувшие выходные после боя на Красной площади в Москве с венесуэльцем Гусмиром Пердомо. В аэропорту он сел в Audi, однако у дома его остановили сотрудники Госавтоинспекции, которым показалось, что спортсмен пьян. Мехонцев не стал говорить полицейским, кто он, и показывать удостоверение члена Общественного совета при региональном главке МВД.

"Вероятнее всего, полицейские просто не узнали его и приняли манеру разговаривать (у Мехонцева специфическая дикция) за состояние алкогольного опьянения. Они предложили ему пройти освидетельствование. При этом между спортсменом и сотрудниками ГАИ произошел словесный конфликт", — отмечает Ura.ru.

По словам друзей Мехонцева, одному из стражей порядка не понравилось, что боксер обращался к нему на "ты". При этом спортсмен считал это нормальным, поскольку он лейтенант запаса, а собеседник — сержант. Затем градус конфликта повысился. "Один из гаишников сказал, что если Егор будет еще [выпендриваться], он ему вмажет, — рассказал друг боксера. — Егор ответил, дескать, попробуй — прямо в воздухе переобуешься".

Мехонцеву не разрешили припарковать автомобиль, а также не позволили его матери сесть за руль — она находилась в машине и у нее были водительские права. В итоге Audi отвезли на штрафстоянку. В тот же день 32-летний Мехонцев прошел медосвидетельствование, которое показало, что он был трезв. Позднее он забрал автомобиль, заплатив около двух тысяч за эвакуатор и штрафстоянку.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что проведена служебная проверка и действия сотрудников признаны неправомерными. Инспекторы привлечены к строгой дисциплинарной ответственности — им объявлено о неполном служебном соответствии.

Мехонцев — олимпийский чемпион 2012-го, чемпион Европы 2008 и 2010 годов. На профессиональном ринге провел 14 боев, одержал 13 побед, один поединок свел вничью.