Гроссмейстер сыграет на турнире по быстрым шахматам и блицу в американском Сент-Луисе.

Экс-чемпион мира Гарри Каспаров в понедельник впервые за 12 лет будет участвовать в официальном шахматном соревновании. На турнире по быстрым шахматам и блицу в американском Сент-Луисе он сыграет с девятью соперниками. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AFP.

По информации источника, организаторы Sinquefield Cup предоставили Каспарову wild card — особое приглашение, поскольку из-за ухода из профессионального спорта 12 лет назад у гроссмейстера не было возможности пройти общую квалификацию.

В Сент-Луисе состоится первая игра Гарри Каспарова с российским шахматистом, чемпионом мира 2013 года Сергеем Карякиным.

Каспаров ушел из спорта в 2005 году, после 20-летнего доминирования на международной шахматной арене. В 1985 году он стал чемпионом мира, победив советскую легенду — Анатолия Карпова.

В 2000 году Каспаров проиграл матч за шахматную корону Владимиру Крамнику. Спустя пять лет он объявил, что заканчивает шахматную карьеру, чтобы посвятить себя политической деятельности. После ухода из спорта Каспаров входил в состав в целого ряда оппозиционных движений.