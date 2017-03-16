Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джанфранко Каспер сравнил возможное отстранение сборной России от будущих Олимпийских игр-2018 с преследованием евреев в нацисткой Германии, а затем принес свои извинения.

Во время встречи Международного олимпийского комитета (МОК) в южнокорейском Пхенчхане, где и пройдет будущая зимняя Олимпиада, Джанфранко Каспер стал рассуждать о возможном недопуске российских спортсменов к Играм-2018.

"Я за то, чтобы защитить "чистых" спортсменов. Мы не можем не допускать до Олимпийских игр спортсменов, чья вина не доказана. И не можем лишать права соревноваться по принципу гражданства и паспорта. Нельзя обвинять в чем-то всех мистеров Смитов из-за одного виновного мистера Смита, — отметил глава FIS и добавил. — Я против наказания невиновных людей. Так делал Гитлер, объявив виновными всех евреев… И все евреи были убиты… Докажите мне, кто был виновен. Паспорт не является доказательством вины".

Позже Каспер принес извинения за столь эмоциональное заявление: "Это был неуместный комментарий. Я приношу извинения и очень сожалею за свои слова, которые могли кого-то обидеть или оскорбить".

Тем не менее слова Джанфранко Каспера ясно иллюстрируют создавшуюся патовую ситуацию. С конца прошлого года на основе данных из последнего доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена FIS была вынуждена временно отстранить от соревнований шесть российских лыжников (Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову). Все их апелляции были отклонены. С тех пор спортсмены уже пропустили ряд крупных соревнований, включая чемпионат мира. При этом доказательства их вины в допинговых махинациях до сих пор не представлены. Более того, в докладе Макларена были перепутаны их личные данные.

На недостаточность представленных доказательств вины спортсменов РФ в докладе WADA недавно указали и в Международном олимпийском комитете, чего явно не ожидало агентство и затем обвинило МОК в "ударе исподтишка".

Тем не менее компания по отстранению сборной России в полном составе от будущей Олимпиады-2018 понемногу становится все более открытой. За принятие такого варианта в нынешнем году высказались уже несколько известных в мире спорта чиновников и тренеров, среди которых глава Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Дэвид Кенворти и бывший тренер российской женской команды по биатлону Вольфганг Пихлер.