"Конечно, мы заинтересованы в росте интереса к лиге в других странах. Но делать перерыв на три недели каждые четыре года вряд ли может этому помочь. Мы собираемся играть в Швеции и Китае. У нас есть множество возможностей, чтобы увеличить международный интерес", — рассказал Беттмэн, отметив, что эти возможности не требуют от руководства НХЛ делать паузу в середине сезона.

"Если бы МОК перенес хоккейный турнир на лето, то это было бы великолепно. Мы были бы рады, если игроки в нем поучаствовали. Кстати, я разговаривал с представителями двух-трех европейских лиг, и они сказали мне, что надеются на нашу поездку на Олимпиаду. Я спросил: "Почему?". Они ответили, что если не поедем мы, то на Играх все равно будут их игроки, ведь им придется прерывать свои чемпионаты", — заявил Беттмэн.

Напомним, что 3 апреля НХЛ объявила о том, что выступающие в лиге игроки пропустят Игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Позднее нападающий "Вашингтон Кэпиталс" и сборной России Александр Овечкин заявил, что примет участие в Играх несмотря на запрет лиги. Его примеру последовал одноклубник Евгений Кузнецов.

К слову, комиссар НХЛ прокомментировал и слова Овечкина. "Я ожидаю, что игроки НХЛ во время Олимпийских игр будут за свои клубы. Сейчас нам не стоит вступать в дебаты об этом. Наши хоккеисты обязаны остаться и играть для наших болельщиков. Что касается вопроса о выступлении Овечкина, то отдельные случаи будут решаться соответствующим образом в должное время", — приводит слова Беттмэна Sportsnet.