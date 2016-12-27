Латвийский хоккеист Андрис Джериньш, выступающий за чешский "Градец Кралове", отметился результативной передачей в матче на Кубок Шпенглера против российского "Автомобилиста", а его клуб победил 4:3.

По ходу матча вперед вырывались то одни, то другие, а победу "Градец Кралове" принес Ярушек на 55-й минуте, причем ассистировал ему Джериньш.

Для чешской команды это был стартовый матч в Кубке Шпенглера, который в эти дни принимает швейцарский Давос. Следующий матч "Градец Кралове" проведет 28 декабря против швейцарского "Лугано", ворота которого защищает латвийский голкипер Элвис Мерзликин.

Ранее "Лугано" тоже обыграл "Автомобилист" (4:2), и поэтому в матче между швейцарским и чешским клубами определится первый полуфиналист (в 1/2 финала напрямую выходят победители групп).

Финал Кубка Шпенглера состоится 31 декабря.

Кубок Шпенглера

Группа Торриани

Градец Кралове Чехия — Автомобилист Россия — 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Шайбы

0:1 — 1 Моня (Тимашов)

1:1 — 4 Ярушек

2:1 — 24 Кукумберг (Грегорц, Беднар)

2:2 — 37 Голышев (Торченюк)

2:3 — 39 Чайковски (Василевский)

3:3 — 52 Кукумберг (Павлас)

4:3 — 55 Ярушек (Джериньш)

Лугано — 3 очка (1 игра), Градец Кралове — 3 (1), Автомобилист — 0 (2).

Группа Каттини

Давос Швейцария — сборная Канады

Динамо Минск — 3 (1), Давос — 0 (0), сборная Канады — 0 (1).