"Зенит" удержал перевес над ЦСКА в три очка и сохранил за собой второе место, но усложнил себе борьбу за чемпионство.

"Ростов" со счетом 6:0 разгромил аутсайдера "Томь": матч должен был состояться в Томске, но был перенесен в Ростов-на-Дону. По два гола забили Бухаров и Азмун. Для ростовчан эта победа стала самой крупной в сезоне.

18-й тур

ЦСКА — Зенит 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В.Березуцкий, А.Березуцкий, Щенников (Тошич, 90), Васин, Вернблум, Головин, Ионов (Витиньо, 68), Дзагоев, Оланаре (Натхо, 74).

Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жирков, Жулиано, Гарсия, Маурисио (Эрнани, 81), Кокорин, Дзюба, Данни (Молло, 82).

Удаление: Вернблум (70).

Томь — Ростов 0:6 (0:2)

Голы: Бухаров 19, 45, Девич 69, Ерохин 78, Азмун 80, 90.

Оренбург — Арсенал Тула 3:0 (2:0)

Голы: Георгиев 3, 21 (пен), Воробьев 50.

После 18-го тура

1 Спартак 17 13 1 3 26-13 40

2 Зенит 18 10 6 2 33-13 36

3 ЦСКА 18 9 6 3 21-11 33

4 Терек 17 8 4 5 21-21 28

5 Ростов 18 8 4 6 25-12 28

6 Краснодар 17 7 7 3 24-14 28

7 Амкар 17 7 6 4 16-12 27…

БОМБАРДИРЫ: Смолов (Краснодар) — 10, Балай (Терек), Жонатас (Рубин), Дзюба (Зенит) — по 8…