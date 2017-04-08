Первое место в истории "Формулы-1" по данному показателю удерживает Михаэль Шумахер — на счету семикратного чемпиона 68 поулов. Второе место за всю историю занимает Айртон Сенна с 65 выигранными поулами.

Хэмилтон в шестой раз подряд выиграл поул и приблизился к повторению своего же результата с семью подряд стартами с первого места. Лидером по количеству поулов, выигранных подряд, по-прежнему удерживает Айртон Сенна — на счету бразильца 8 побед в квалификации подряд.

Хэмилтон в гонке будет в 108-й раз стартовать с первого ряда. Чаще с первого ряда стартовал только Михаэль Шумахер — 116 раз.

По итогам финальной сессии квалификации Хэмилтон выиграл у немца Себастьяна Феттеля на "Феррари" 0,186 секунды. Две недели назад в Мельбурне на стартовом этапе Хэмилтон был лучшим в квалификации, но в гонке его опередил Феттель.

Третье место занял финн Валттери Боттас: второй представитель "Мерседеса" уступил Феттелю всего одну тысячную секунды. Четвертый — финн Кими Райкконен ("Феррари ").

Россиянин Даниил Квят на "Торо Россо" показал 9-й результат, при этом он оказался выше своего напарника испанца Карлоса Сайнса (11-й). Неудачно выступил Макс Ферстаппен пилот "Ред Булл" оказался лишь 19-м.

Гран-при Китая. Шанхай Интернэшнл, Цзядин

Квалификация

Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Круги

1 Льюис Хэмилтон "Мерседес" 1.33,333 1.32,406 1.31,678 13

2 Себастьян Феттель "Феррари" 1.33,078 1.32,391 1.31,864 15

3 Валттери Боттас "Мерседес" 1.33,684 1.32,552 1.31,865 14

4 Кими Райкконен "Феррари" 1.33,341 1.32,181 1.32,140 15

5 Даниэль Риккардо "Ред Булл" 1.34,041 1.33,546 1.33,033 12

6 Фелипе Масса "Уильямс" 1.34,205 1.33,759 1.33,507 14

7 Нико Хюлькенберг "Рено" 1.34,453 1.33,636 1.33,580 16

8 Серхио Перес "Форс-Индия" 1.34,657 1.33,920 1.33,706 15

9 Даниил Квят "Торо Россо" 1.33,440 1.34,034 1.33,719 17

10 Ланс Стролл "Уильямс" 1.33,986 1.34,090 1.34,220 18

11 Карлос Сайнс "Торо Россо" 1.34,567 1.34,150 11

12 Кевин Магнуссен "Хаас" 1.34,942 1.34,164 12

13 Фернандо Алонсо "Макларен" 1.34,499 1.34,372 11

14 Маркус Эрикссон "Заубер" 1.34,892 1.35,046 15

15 Антонио Джовинацци "Заубер" 1.34,963 8

16 Стоффель Вандорн "Макларен" 1.35,023 6

17 Ромен Грожан "Хаас" 1.35,223 6

18 Джолион Палмер "Рено" 1.35,279 6

19 Макс Ферстаппен "Ред Булл" 1.35,433 7

20 Эстебан Окон "Форс-Индия" 1.35,496 8