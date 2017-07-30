На старте гонки произошло столкновение двух "Ред Булл": голландец Макс Ферстаппен выбил австралийца Даниэля Риккардо. В результате второй "Ред Булл" остановился прямо посередине трассы и гонка была приостановлена.
После рестарта обладатель поула Феттель сохранил лидерство, второе место удержал Райкконен, третьим был Валттери Боттас ("Мерседес"), четвертым — Ферстаппен, пятым — Льюис Хэмилтон ("Мерседес").
Следующие несколько кругов обе "Феррари" были быстрейшими на трассе и создали задел над конкурентами в 8-9 секунд. Ближе к середине дистанции Хэмилтон выбрался на четвертое место, а во вторую половину гонки "Мерседесы" отчаянно преследовали "Феррари". У "алых жеребцов" возникли проблемы со скоростью, в результате "Мерседесы" почти полностью ликвидировали отставание.
На 46-м круге "Мерседесы" совершили рокировку, Хэмилтон оказался впереди Боттаса и сразу принялся давить на Райкконена. Финский пилот "Феррари", как и оба "Мерседеса", был быстрее Феттеля, но атак на напарника не предпринимал. Находясь под прессингом, Райкконен не совершил ни одной ошибки, так и не предоставив Хэмилтону момента для реальной атаки.
На последних кругах гонки Феттель и Райкконен стабилизировали темп и вновь смогли нарастить преимущество над соперниками. В таком порядке они и финишировали, сделав первый победный дубль в Венгрии с 2004 года (тогда за "Феррари" выступали Михаэль Шумахер и Рубенс Баррикелло). А Хэмилтон на последнем круге дипломатично вернул позицию Боттасу, оставив себя без подиума и трех личных очков.
В общем зачете перевес Феттеля над Хэмилтоном увеличился с одного очка до 14-ти. Теперь в чемпионате мира наступил перерыв: следующий этап состоится 27 августа в Бельгии.
Также стоит отметить шестое место Фернандо Алонсо: двукратный чемпион мира на "Макларене" выдал лучшую для себя и команды гонку в текущем сезоне, что позволило "серебряным стрелам" уйти с последнего места в Кубке конструкторов.
Гран-при Венгрии. Хунгароринг
Гонка
1. Себастьян Феттель ("Феррари") — 70 кругов
2. Кими Райкконен ("Феррари") +0,908
3. Валттери Боттас ("Мерседес") +12,462
4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +12,885
5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +13,276
6. Фернандо Алонсо ("Макларен") +1.11,223
7. Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") +1 круг
8. Серхио Перес ("Форс-Индия") +1 круг
9. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +1 круг
10. Стоффель Вандорн ("Макларен") +1 круг
11. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1 круг
12. Даниил Квят ("Торо Россо") +1 круг
13. Джолион Палмер ("Рено") +1 круг
14. Ланс Стролл ("Уильямс") +1 круг
15. Паскаль Верляйн ("Заубер") +2 круга
16. Маркус Эрикссон ("Заубер") +2 круга
Сходы
17. Нико Хюлькенберг ("Рено")
Пол ди Реста ("Уильямс")
Ромен Грожан ("Хаас")
Даниэль Риккардо ("Ред Булл")
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Личный зачет
Себастьян Феттель — 202 очка
Льюис Хэмилтон — 188
Валттери Боттас — 169
Даниэль Риккардо — 117
Кими Райкконен — 116
Макс Ферстаппен — 67
Серхио Перес — 56
Эстебан Окон — 45
Карлос Сайнс-младший — 35
Нико Хюлькенберг — 26
Фелипе Масса — 23
Ланс Стролл — 18
Ромен Грожан — 18
Кевин Магнуссен — 11
Фернандо Алонсо — 10
Паскаль Верляйн — 5
Даниил Квят — 4
Стоффель Вандорн — 1
Кубок конструкторов
"Мерседес" — 357 очков
"Феррари" — 318
"Ред Булл" — 184
"Форс-Индия" — 101
"Уильямс" — 41
"Торо Россо" — 39
"Хаас" — 29
"Рено" — 26
"Макларен" — 11
"Заубер" — 5