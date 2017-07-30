На старте гонки произошло столкновение двух "Ред Булл": голландец Макс Ферстаппен выбил австралийца Даниэля Риккардо. В результате второй "Ред Булл" остановился прямо посередине трассы и гонка была приостановлена.

После рестарта обладатель поула Феттель сохранил лидерство, второе место удержал Райкконен, третьим был Валттери Боттас ("Мерседес"), четвертым — Ферстаппен, пятым — Льюис Хэмилтон ("Мерседес").

Следующие несколько кругов обе "Феррари" были быстрейшими на трассе и создали задел над конкурентами в 8-9 секунд. Ближе к середине дистанции Хэмилтон выбрался на четвертое место, а во вторую половину гонки "Мерседесы" отчаянно преследовали "Феррари". У "алых жеребцов" возникли проблемы со скоростью, в результате "Мерседесы" почти полностью ликвидировали отставание.

На 46-м круге "Мерседесы" совершили рокировку, Хэмилтон оказался впереди Боттаса и сразу принялся давить на Райкконена. Финский пилот "Феррари", как и оба "Мерседеса", был быстрее Феттеля, но атак на напарника не предпринимал. Находясь под прессингом, Райкконен не совершил ни одной ошибки, так и не предоставив Хэмилтону момента для реальной атаки.

На последних кругах гонки Феттель и Райкконен стабилизировали темп и вновь смогли нарастить преимущество над соперниками. В таком порядке они и финишировали, сделав первый победный дубль в Венгрии с 2004 года (тогда за "Феррари" выступали Михаэль Шумахер и Рубенс Баррикелло). А Хэмилтон на последнем круге дипломатично вернул позицию Боттасу, оставив себя без подиума и трех личных очков.

В общем зачете перевес Феттеля над Хэмилтоном увеличился с одного очка до 14-ти. Теперь в чемпионате мира наступил перерыв: следующий этап состоится 27 августа в Бельгии.

Также стоит отметить шестое место Фернандо Алонсо: двукратный чемпион мира на "Макларене" выдал лучшую для себя и команды гонку в текущем сезоне, что позволило "серебряным стрелам" уйти с последнего места в Кубке конструкторов.

Гран-при Венгрии. Хунгароринг

Гонка

1. Себастьян Феттель ("Феррари") — 70 кругов

2. Кими Райкконен ("Феррари") +0,908

3. Валттери Боттас ("Мерседес") +12,462

4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +12,885

5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +13,276

6. Фернандо Алонсо ("Макларен") +1.11,223

7. Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") +1 круг

8. Серхио Перес ("Форс-Индия") +1 круг

9. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +1 круг

10. Стоффель Вандорн ("Макларен") +1 круг

11. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1 круг

12. Даниил Квят ("Торо Россо") +1 круг

13. Джолион Палмер ("Рено") +1 круг

14. Ланс Стролл ("Уильямс") +1 круг

15. Паскаль Верляйн ("Заубер") +2 круга

16. Маркус Эрикссон ("Заубер") +2 круга

Сходы

17. Нико Хюлькенберг ("Рено")

Пол ди Реста ("Уильямс")

Ромен Грожан ("Хаас")

Даниэль Риккардо ("Ред Булл")

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Личный зачет

Себастьян Феттель — 202 очка

Льюис Хэмилтон — 188

Валттери Боттас — 169

Даниэль Риккардо — 117

Кими Райкконен — 116

Макс Ферстаппен — 67

Серхио Перес — 56

Эстебан Окон — 45

Карлос Сайнс-младший — 35

Нико Хюлькенберг — 26

Фелипе Масса — 23

Ланс Стролл — 18

Ромен Грожан — 18

Кевин Магнуссен — 11

Фернандо Алонсо — 10

Паскаль Верляйн — 5

Даниил Квят — 4

Стоффель Вандорн — 1

Кубок конструкторов

"Мерседес" — 357 очков

"Феррари" — 318

"Ред Булл" — 184

"Форс-Индия" — 101

"Уильямс" — 41

"Торо Россо" — 39

"Хаас" — 29

"Рено" — 26

"Макларен" — 11

"Заубер" — 5