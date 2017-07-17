До "Уимблдона" 28-летний Гулбис занимал лишь 559-е место в мире. На лондонском "мэйджоре" он одержал две победы, а в третьем круге уступил трехкратному чемпиону сербу Новаку Джоковичу. За свое выступление на "Уимблдоне" рижанин получил 90 рейтинговых очков, что больше, чем за предыдущие 12 месяцев (из-за травмы последний год он выступал редко, что и сказалось на рейтинге).

В результате Гулбис в новом рейтинге совершил рывок вверх сразу на 241 позиций и теперь стоит 479-м. Кроме того, он вернул себе звание первой ракетки страны, которое потерял в начале июня.

Микелис Либиетис теперь не является первой ракеткой Латвии, но сохранил за собой 479-е место в рейтинге АТР. Мартыньш Поджус стоит 710-м (+94 места), Кришьянис Стабиньш — 941-й.

На этой неделе Гулбис выступит на турнире серии ATP World Tour 250 в шведском Бастаде по так называемому "защищенному рейтингу". Если в первом круге Эрнест обыграет одного из соперников из квалификации, то затем его ждет поединок против пятой ракетки турнира россиянина Карена Хачанова.

Первую строку рейтинга АТР после "Уимблдона" удержал Маррей, при этом у британца списалось много очков за поражение в четвертьфинале (в прошлом сезоне он взял в Лондоне титул). Сейчас у Маррея 7750 очков — очковый антирекорд для первой ракетки мира с момента введения новой системы начисления баллов в 2009 году. До этого меньше всего очков в качестве лидера имел испанец Рафаэль Надаль в июне 2010 года (8700).

Кроме того, впервые с 2003 года на вершине рейтинга находится теннисист (Маррей), не являющийся действующим чемпионом ни на одном из турниров "Большого шлема" (на последних четырех "мэйджорах" британец ни разу не дошел до финала). 14 лет назад в аналогичной ситуации находился австралиец Ллейтон Хьюитт.

Второе место сохранил за собой Рафаэль Надаль, дошедший на "Уимблдоне" до 1/8 финала. Отставание испанца от британца составляет меньше 300 очков. На третье место поднялся Федерер — его от Маррея отделяет порядка 1200 очков. Восьмикратный чемпион "Уимблдона" опередил серба Новака Джоковича и швейцарца Стэна Вавринку. Последний раз в топ-3 Роджер входил 11 месяцев назад, когда после "Уимблдона" досрочно завершил сезон из-за травмы.

При этом до конца сезона Федереру не надо защищать очков и в ближайшие месяцы 35-летний швейцарец вполне может замахнуться и на лидерство. Тогда как Маррею требуется защитить 5460 очков, Джоковичу — 3740, Вавринке — 2990, а Надалю — 370.

Во второй половине топ-10 австриец Доминик Тим и японец Кеи Нисикори поднялись на одну строку, канадец Милош Раонич опустился на два места и стал девятым, а болгарин Григор Димитров вошел в десятку.

Рейтинг ATP на 17 июля

1 (1) Энди Маррей (Великобритания) — 7750 очков

2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) — 7465

3 (5) Роджер Федерер (Швейцария) — 6545

4 (4) Новак Джокович (Сербия) — 6325

5 (3) Стэн Вавринка (Швейцария) — 6140

6 (6) Марин Чилич (Хорватия) — 5075

7 (8) Доминик Тим (Австрия) — 4030

8 (9) Кэй Нисикори (Япония) — 3740

9 (7) Милош Раонич (Канада) — 3310

10 (11) Григор Димитров (Болгария) — 3160

…348 (589) Эрнест Гулбис (Латвия) — 130