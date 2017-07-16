Хэмилтон контролировал гонку от старта до финиша, и под клетчатым флагом его преимущество над ближайшим соперником составило более 15 секунд. В итоге Хэмилтон завоевал пятый в карьере Большой шлем, сообщает F-1.ru. Также британец в пятый раз выиграл домашний Гран-при.

Вторым гонку закончил финн Валттери Боттас: напарник Хэмилтона по "Мерседесу" стартовал после штрафа с девятого места. А финн из "Феррари" Кими Райкконен, несмотря на незапланированный пит-стоп, финишировал третьим.

Гонщикам пришлось провести второй прогревочный круг из-за проблем у Джолиона Палмера — пилот "Рено" остановил машину на обочине из-за проблем с гидравликой, и

маршалам потребовалось время, чтобы эвакуировать болид из опасного места.

На старте Хэмилтон сохранил первую позицию и возглавил гонку, а вот его главный соперник в борьбе за титул Себастьян Феттель с третьей позиции стартовал неудачно и пропустил вперед пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена. После этого между двумя гонщиками до первого пит-стопа на 20 круге разворачивалась острая борьба — Феттель

активно пытался пройти голландца, который блокировал траектории, периодически заставляя немца выезжать с трассы. Выйти вперед Феттелю удалось за счет быстрого пит-стопа.

При этом всю гонку Феттель был медленнее Райкконена, не смог оказать на него давления и подпустил к себе Боттаса. Первую атаку Боттас предпринял на 44-м круге, но Феттель заблокировал траекторию, вынудив финна выехать широко. При этом сам немец заблокировал колеса, испортив резину, и следующую атаку пилота "Мерседеса" уже сдержать не смог.

После своего обгона Боттас пустился в погоню за Райкконеном, но обгон проводить не потребовалось — Кими проколол переднее колесо и отправился в боксы, пропустив Боттаса вперед. Почти одновременно возникли проблемы у Феттеля — немец тоже получил прокол. Несмотря на проблемы, Феттель все же добрался до финиша, но только седьмым с отставанием в полторы минуты.

Главным событием первой части гонки стала авария Даниила Квята и Карлоса Сайнса. Напарники по "Торо Россо" боролись за позиции в связке девятого-десятого поворотов,

когда россиянин выехал на траву, и во время его возвращения на трассу произошло столкновение с болидом испанца. Обоих пилотов на большой скорости развернуло — Сайнс сошел, а Квят вернулся в гонку самым последним. После столкновения россиянину назначили штрафной проезд по пит-лейну за опасное возвращение на трассу.

Одиним из главных "обгонщиков" стал Даниэль Риккардо, стартовавший предпоследним. Австралиец из "Ред Булл" начал отыгрывать позиции еще на первом круге, но во время одной из атак выехал с трассы на траву и пропустил вперед нескольких соперников. Тем не менее, Риккардо продолжил боевитую гонку, быстро вышел в топ-10 и после 30 кругов оказался на шестом месте позади Ферстаппена.

Пит-стоп отбросил Риккардо на десятую позицию позади двух гонщиков "Форс-Индии", но Даниэль прошел обоих на одном круге, затем опередил Кевина Магнуссена и Нико Хюлькенберга, а благодаря проблеме Феттеля финишировал пятым — сразу за Ферстаппеном. Прокол "Феррари" помог подняться на одну позицию и Хюлькенбергу — пилот "Рено" замкнул топ-6.

Очередным сходом закончилась гонка для Фернандо Алонсо. Испанский пилот "Макларена" не сумел добиться прогресса после старта с последнего места, ехал в хвосте пелотона и на 34-м круге сообщил команде о потере мощности.

По итогам 10-го этапа преимущество Феттеля в личном зачете сократилось до минимума — он выигрывает у Хэмилтона всего одно очко — 177 против 176. Боттас закрепился на третьей строке, уступая Хэмилтону 22 очка. Риккардо вышел на четвертое место, подвинув на пятое Райкконена.

Следующий этап 30 июля примет Венгрия.

Гран-при Великобритании. Сильверстоун

Гонка

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 51 круг

2. Валттери Боттас ("Мерседес") +14,063 сек

3. Кими Райкконен ("Феррари") +39,570

4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +52,125

5. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +65,955

6. Нико Хюлькенберг ("Рено") +68,109

7. Себастьян Феттель ("Феррари") +93,989

8. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +1 круг

9. Серхио Перес ("Форс-Индия") +1 круг

10. Фелипе Масса ("Уильямс") +1 круг

11. Стоффель Вандорн ("Макларен") +1 круг

12. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1 круг

13. Ромен Грожан ("Хаас") +1 круг

14. Маркус Эрикссон ("Заубер") +1 круг

15. Даниил Квят ("Торо Россо") +1 круг

16. Ланс Стролл ("Уильямс") +1 круг

17. Паскаль Верляйн ("Заубер") +1 круг

Сходы

Фернандо Алонсо ("Макларен")

Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо")

Джолион Палмер ("Рено")

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Личный зачет

Себастьян Феттель — 177 очков

Льюис Хэмилтон — 176

Валттери Боттас — 154

Даниэль Риккардо — 117

Кими Райкконен — 98

Макс Ферстаппен — 57

Серхио Перес — 52

Эстебан Окон — 43

Карлос Сайнс-младший — 29

Нико Хюлькенберг — 26

Фелипе Масса — 23

Ланс Стролл — 18

Ромен Грожан — 18

Кевин Магнуссен — 11

Паскаль Верляйн — 5

Даниил Квят — 4

Фернандо Алонсо — 2

Кубок конструкторов

"Мерседес" — 330 очков

"Феррари" — 275

"Ред Булл" — 174

"Форс-Индия" — 95

"Уильямс" — 41

"Торо Россо" — 33

"Хаас" — 29

"Рено" — 26

"Заубер" — 5

"Макларен" — 2