Хэмилтон взял поул в Сильвестоуне, Боттасу списали 5 мест

Foto: AFP/Scanpix Британец Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации к этапу чемпионата мира "Формулы-1" Гран-при Великобритании. В финальной сессии пилот "Мерседеса" больше чем на полсекунды оказался быстрее финна Кими Райкконена ("Феррари"). Третий результат в квалификации показал лидер общего зачета немец Себастьян Феттель ("Феррари"). Четвертым был финн Валттери Боттас, но пилот "Мерседеса" потеряет на старте 5 позиций из-за замены коробки передач. Гран-при Великобритании. Сильверстоун Квалификация Пилот Команда Q1 Q2 Q3 1 Льюис Хэмилтон "Мерседес" 1.39,069 1.27,893 1.26,600

2 Кими Райкконен "Феррари" 1.40,455 1.28,992 1.27,147

3 Себастьян Феттель "Феррари" 1.39,962 1.28,978 1.27,356

4* Валттери Боттас "Мерседес" 1.39,698 1.28,732 1.27,376

5 Макс Ферстаппен "Ред Булл" 1.38,912 1.29,431 1.28,130

6 Нико Хюлькенберг "Рено" 1.39,201 1.29,340 1.28,856

7 Серхио Перес "Форс-Индия" 1.42,009 1.29,824 1.28,902

8 Эстебан Окон "Форс-Индия" 1.39,738 1.29,701 1.29,074

9 Стоффель Вандорн "Макларен" 1.40,011 1.30,105 1.29,418

10 Ромен Грожан "Хаас" 1.42,042 1.29,966 1.29,549

11 Джолион Палмер "Рено" 1.41,404 1.30,193

12 Даниил Квят "Торо Россо" 1.41,726 1.30,355

13** Фернандо Алонсо "Макларен" 1.37,598 1.30,600

14 Карлос Сайнс "Торо Россо" 1.41,114 1.31,368

15 Фелипе Масса "Уильямс" 1.41,874 1.31,482

16 Ланс Стролл "Уильямс" 1.42,573

17 Кевин Магнуссен "Хаас" 1.42,577

18 Паскаль Верляйн "Заубер" 1.42,593

19 Маркус Эрикссон "Заубер" 1.42,633

20*** Даниэль Риккардо "Ред Булл" 1.42,966 * — Боттас потеряет 5 позиций из-за замены коробки передач

** — Алонсо потеряет 30 позиций за замену нескольких компонентов двигателя

*** — Риккардо потеряет 5 позиций из-за замены коробки передач

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