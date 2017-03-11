В субботу, 11 марта, состоялись вторым матчи серий 1/4 финала Кубка Гагарина по хоккею. Магнитогорский "Металлург" и казанский "Ак Барс" одержали над своими соперниками вторые победы и приблизились к очному финалу в конференции.

Действующему чемпиону КХЛ вторая победа над астанинским "Барысом" далась труднее нежили два дня назад. "Магнитка" решила исход встречи в свою пользу только в овертайме — 5:4.

Отметим, что хет-триком в составе победителей отметился Данис Зарипов, а для капитана "Металлурга" Сергея Мозякина этот матч стал 600-м в Континентальной хоккейной лиге. За это время Мозякин набрал 721 (337+384) результативный балл.

35-летний форвард стал первым игроком, которому покорился этот рубеж. Помимо этого, игра стала 400-й для Мозякина в составе "Магнитки".

Вторую победу в серии отпраздновал и казанский "Ак Барс". Команда Зинэтулы Билялетдинова снова оказалась сильнее в гостях омского "Авангарда" (2:0), а для тренера "барсов" эта встреча стала 1000-й в чемпионатах России. 61-летний Зинэтула Билялетдинов в России работал только с двумя клубами — московском "Динамо" и "Ак Барсе". С последним дважды выигрывал Кубок Гагарина (2009, 2010), чемпионат России (2006) и Кубок европейских чемпионов (2007), с "Динамо" — чемпионат России (2000).

Кубок Гагарина-2017. 1/4 финала (вторые матчи):

Металлург Магнитогорск — Барыс Астана 5:4 ОТ (1:0, 1:3, 2:1, 1:0)

1:0 — Зарипов (Коварж) — 04:26 (5x5)

1:1 — Старченко (Баркер, Никита Иванов) — 21:04 (5x4)

2:1 — Антипин (Мозякин, Коварж) — 31:24 (5x5)

2:2 — Доус — 33:16 (4x4)

2:3 — Сен-Пьер (Семенов) — 33:51 (4x4)

3:3 — Зарипов (Мозякин, Антипин) — 41:48 (5x4)

4:3 — Зарипов (Ли, Мозякин) — 48:00 (5x4)

4:4 — Доус (Баркер) — 57:31 (5x5)

5:4 — Косов (Тимкин, Ли) — 68:40 (5x5).

Счет в серии: 2-0.



Авангард Омск — Ак Барс Казань 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

0:1 — Малыхин (Азеведу, Ткачев) — 56:39 (5x4)

0:2 — Йордан — 59:20 (en).

Счет в серии: 0-2.

