В Киеве сегодня завершился чемпионат мира по хоккею среди команд группы "А" первого дивизиона, где разыгрывались две путевки в элиту на будущий год. Их обладателями стали сборные Австрии и Южной Кореи. Последние впервые завоевали такое право.

По итогам пяти матчей первое место заняла сборная Австрии (12 очков), которая возвращается в элитный дивизион спустя два года.

Следом неожиданно финишировала команда Южной Кореи (11). Азиатские хоккеисты на старте турнира сенсационно обыграли Казахстан (5:2), а также венгров (3:1), выступавших в элите еще год назад. Поляков корейцы одолели со счетом 4:2, но уступили австрийцам 0:5. Чтобы стать вторыми сегодня корейцам необходимо было обыграть украинцев, пусть даже не в основное время. И им это удалось в серии буллитов (2:1). Так хоккей Южной Кореи в будущем году впервые будет представлен в элитном дивизионе мирового хоккея. Ну и не стоит забывать, что корейцы смогут выставить свою сборную и на домашнем олимпийском турнире в Пхенчхане-2018.

Кого заменят австрийцы и южнокорейцы станет ясно по итогам группового этапа ЧМ-2017 в Кельне и Париже 16 мая, а может даже и раньше.

Что касается сборной Казахстана, то сразу после фиаско в столице Украины в отставку подал главный тренер команды Эдуард Занковец. Заодно он объявил и о решении покинуть "Барыс", который возглавлял в прошедшем сезоне и вывел в плей-офф. Белорусский тренер объяснил свой уход из "Барыса" желанием быть больше с семьей ("дочка идет в первый класс") и играть немного другую роль ("хорошего папы").

Место сборной Украины, которая не сумела в родных стенах отстоять место в группе А, займет победитель группы В — Великобритания.

Итоговая таблица 1 Дивизиона Группа А

1. Австрия 5 4 0 0 1 22-4 12

2. Южная Корея 5 3 1 0 1 14-11 11

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3. Казахстан 5 3 1 0 1 13-10 11

4. Польша 5 2 0 1 2 6-17 7

5. Венгрия 5 1 0 0 4 8-14 3

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6. Украина 5 0 0 1 4 7-14 1