Единогласное решение специальной комиссии IAAF принято в отношении Анжелики Сидоровой (чемпионка Европы 2014 года в прыжках с шестом), Кристины Сивковой (бронзовый призер ЧЕ-2014 в эстафете 4х100 м) и Алексея Сокирского (метание молота). Все они могут принять участие в зимнем чемпионате Европы, который пройдет с 3 по 5 марта в Белграде. Еще шесть заявок российских спортсменов были отклонены, остальные находятся на рассмотрении.

По словам президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, всего на участие в международных турнирах под нейтральным статусом заявки подали 44 российских легкоатлета.

Напомним, что российские легкоатлеты лишены возможности конкурировать на международных соревнованиях с ноября 2015 года, когда IAAF приостановила членство ВФЛА из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил. В начале февраля совет IAAF на основании доклада специальной рабочей группы, которая занимается восстановлением членства ВФЛА, продлил эти санкции минимум до ноября этого года.