В апреле прошлого года Карлссон в интервью изданию шведского Sportbladet поделился своими подозрениями о засилье допинга в командных видах спорта, а в качестве примера назвал знаменитого форварда национальной сборной по футболу Златана Ибрагимовича.

По мнению Карлссона, Ибрагимович наверняка употреблял допинг во время своей карьеры в итальянском "Ювентусе" (с 2004 по 2006 год), когда за короткий срок футболист увеличил свою мышечную массу на десять килограммов. Врач тогда заявил, что сделать это без использования запрещенных веществ невозможно.

После выхода этого интервью агент Ибрагимовича Мино Райола сразу выразил намерение подать в суд на тренера за клевету. И вот теперь Карлссону предстоит заплатить Златану 24 тысячи шведских крон (2,5 тысячи евро). Столь мягкий приговор обусловлен тем, что суд посчитал обвинения Карлссона в адрес Ибрагимовича не прямыми, однако в определенном контексте квалифицировал его высказывание как клевету.