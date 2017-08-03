Идеальная пара. "ПСЖ" купил у "Барселоны" Неймара за 222 млн евро, и вот почему это выгодно всем(1)
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Самая эпичная футбольная сага этого лета завершилась: бразильский форвард Неймар перешел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" за астрономические 222 млн евро (официально о переходе будет объявлено в ближайшее время). Портал Delfi рассказывает о том, что стоит за этой сделкой, что может произойти с "Барсой" и Неймаром, и приходит к выводу, что бразилец и "ПСЖ" просто созданы друг для друга.
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