На размещенном в сети постере террорист изображает казнь Лионеля Месси и Неймара на фоне воткнутого в землю черного флага ИГИЛ.

Это не первая попытка ИГИЛ запугать игроков и организаторов ЧМ-2018 в России: на предыдущем коллаже Месси плакал кровью, а города-участники ЧМ были атакованы террористами.

Messi and Neymar on the new poster of the terrorist group 'ISIS' for the World Cup in Russia next year. [as] pic.twitter.com/6OmuiaXvoK