"Понимаем всю нашу ответственность за неудовлетворительные результаты этого сезона, понимаем, что не оправдываем надежд болельщиков, мы сами в шоке. Приходите на футбол, вход для вас будет бесплатным в качестве подарка от нас", — заявил вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков.

Таким образом, 26 апреля вход на стадион "Казань-Арена", вмещающий 45 тысяч человек, для всех болельщиков будет свободным. Билеты можно забронировать и получить на сайте клуба по специальному промокоду, а также в кассах стадиона.

После 23 туров "Рубин" в национальном чемпионате с 28 очками занимает 11 место. Команда уже пять туров не может одержать победу и в четырех из них не забила ни одного гола. Кроме того, казанцы две недели назад вылетели еще из Кубка России, уступив дорогу в полуфинале "Уралу".