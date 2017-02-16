Двукратные олимпийские чемпионы Игр 2014 года в Сочи по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков впервые стали родителями. В четверг, 16 февраля, у них родилась дочка, сообщает 7dnei.ru.

Вес малышки — 3350 гр, рост — 51 см. Роды прошли успешно, мама и дочка чувствуют себя прекрасно. "Я счастлива! Все прошло хорошо", — сказала Татьяна.

Свадьба Татьяны и Максима состоялась в августе 2015 года, а в сентябре 2016-го стало известно, что пара ждет ребенка.

Волосожар и Траньков выступают вместе с 2010 года. Помимо двух золотых медалей Игр-2014 в Сочи (в командных соревнованиях и в парном катании), они становились чемпионами мира (2013) и четырежды выигрывали первенство Европы (2012-2016).