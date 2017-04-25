Чемпион мира 2015 года по прыжках с шестом канадец Шон Барбер признался на своей странице в Facebook в нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Я гей и горжусь этим! Спасибо моим родителям за огромную поддержку. Я продолжаю расти как личность благодаря этой поддержке. Мои родители — моя главная опора, они помогли мне через многое пройти в последнее время. Как и мои друзья, которые всегда останетесь моими друзьями и вас тоже люблю", — написал Барбер на своей странице в Facebook.

В связи с этим признанием любопытно вспомнить о случае годичной давности. Прошлым летом накануне Олимпийских игр-2016 в допинг-пробе Барбера было обнаружено наличие следов кокаина. Антидопинговое агентство Канады требовало для спортсмена четырехлетней дисквалификации, но атлета не только не наказали, а допустили до Олимпиады.

Канадский спортивный суд, рассматривавший апелляцию спортсмена, принял во внимание доводы Барбера о том, что наркотик мог попасть в его организм после поцелуев с женщиной. По словам спортсмена, он провел ночь со случайной знакомой в Эдмонтоне перед тем, как сдавать допинг-тест, а та баловалась накануне кокаином.

Теперь возникает вопрос, правду ли тогда говорил канадский легкоатлет, который в итоге поехал в Рио-де-Жанейро. Хотя выступил там Барбер неважно, заняв только 10-е место.