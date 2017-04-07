25-летний полузащитник мадридского "Атлетико" Коке стал жертвой вооруженного ограбления в испанской столице, сообщает El Mundo.

Преступление было совершено 6 апреля. Неизвестный подошел к сидевшему в автомобиле футболисту, когда тот въезжал на стоянку и опустил стекло для получения парковочного талона. Коке неожиданно увидел перед собой пистолет и грабителя, который потребовал отдать ему наручные часы. Забрав аксессуар стоимостью 70 тысяч евро, злоумышленник тут же скрылся с места преступления на мотоцикле.

Футболист обратился с заявлением в полицию. Сотрудники правоохранительных органов проанализировали записи с камер видеонаблюдения и объявили грабителя в розыск.

Коке является воспитанником "Атлетико" и выступает за главную команду клуба с 2009 года. В нынешнем сезоне он провел 43 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал шесть результативных передач. После 30 туров испанской примеры мадридцы имеют в активе 61 очко и занимают третье место, уступая только "Реалу" и "Барселоне". В Лиге чемпионов "матрасники" добрались уже до четвертьфинала и в среду проведут первый матч этой стадии против английского "Лестера".