Победой канадских танцоров Тессы Вертью и Скотта Мойра завершилось в Хельсинки мировое первенство по фигурному катанию, а представители страны "Кленового листа" выиграли еще и общекомандный медальный зачет.

Тесса Вертью и Скотт Мойр два года после сочинской Олимпиады отдыхали и решили снова побороться за олимпийские награды уже в Пхенчхане. И свое возвращение в предолимпийском сезоне отметили третьей победой на чемпионатах мира, опередив лучших танцоров мира в 2015 и 2016 гг. Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона.

Хотя французы и выиграли в субботу произвольную программу, да еще и с мировым рекордом (119,15), проигрыш в короткой программе канадцам оказался слишком большим. Вертью и Мойр получили за произвольное выступление оценку чуть меньше (116,19), но это хватило, что опередить Пападакис и Сизерона, а также обновить собственный рекорд по сумме баллов за две программы (198,62).

Бронза в танцах на льду досталась американцам Майе и Алексу Шибутани. Российская пара Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьев стала третьей в произвольном танце (110,52 балла), но в общем зачете осталась пятой, а еще один российский дуэт Александра Степанова — Иван Букин замкнул десятку сильнейших.

В общекомандном медальном зачете первенствовали канадцы, чьи фигуристы завоевали по медали каждого достоинства (1-1-1). Вторыми оказались японцы (1-1-0), третье место разделили сборные России и Китая (1-0-1).

Из латвийских фигуристов на этом чемпионате наиболее успешно выступил 17-летний Денис Васильев, занявший в мужском одиночном катании 14 место.

ЧМ-2017. Фигурное катание (Хельсинки, 1 апреля). Танцевальные дуэты. Итоговое положение

1. Тесса Вертью — Скотт Моир (Канада) — 198,62 (мировой рекорд)

2. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 196,04

3. Майя Шибутани — Алекс Шибутани (США) — 185,18

4. Кэйтлин Уивер — Эндрю Поже (Канада) — 184,81

5. Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьев (Россия) — 184,06

6. Анна Каппеллини — Лука Ланотте (Италия) — 183,73

7. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 182,04

8. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 178,99

9. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 177,70

10. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 174,70…