Во втором матче первого раунда Кубка Гагарина хоккеисты владивостокского "Адмирала" уступили в Омске "Авангарду" — 3:6. После второго периода была ничья, но в третьем хозяева забросили три безответных шайбы и теперь ведут в серии 2-0.

В активе латвийского защитника "Адмирала" Оскара Бартулиса — результативная передача на Краснослободцева, когда на 20-й минуте гости реализовали большинство и вышли вперед 2:1. В этом матче капитан "Адмирала" Бартулис провел на льду 22 минуты и 12 секунд (больше всех в команде) и сделал два броска.

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский был удален до конца матча сразу после того, как в середине второго периода омичи сравняли счет в большинстве (3:3), при этом еще один игрок "Адмирала" Роберт Саболич лежал на льду. Стоит отметить, что в этой встрече омичи забросили 4 шайбы из шести в неравных составах — три в большинстве и одну в меньшинстве.

Челябинский "Трактор" взял реванш у казахстанского "Барыса" (5:1) и сравнял счет в серии (1-1). Обладатель Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" вырвал победу над китайским "Куньлунь Ред Стар" (5:3) и ведет 2-0. У "Магнитки" хет-трик сделал финский нападающий Оскар Осала, забросивший последнюю шайбу в пустые ворота соперника за 44 секунды до конца основного времени. А вот главная звезда уральцев Сергей Мозякин в этот раз очков не набирал.

Третьи матчи серий пройдут 26 февраля в Астане, Владивостоке, Пекине и Уфе.

Кубок Гагарина. Первый раунд

Авангард — Адмирал 6:3 (1:2, 2:1, 3:0)

1:0 — 15 Юньков

1:1 — 16 Земченок (Фисенко, Александров)

1:2 — 19 Краснослободцев (Бартулис, Александров)

2:2 — 22 Медведев (Пьянов, Мартынов)

2:3 — 25 Казаков (Краснослободцев)

3:3 — 30 Лемтюгов (Густафссон, Соботка)

4:3 — 43 Григорьев (Соботка)

5:3 — 51 Анелев (Михеев)

6:3 — 55 Юньков (Пестушко, Анелев)

Счет в серии: 2-0

Трактор — Барыс 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)

1:0 — 33 Кручинин (Щехура, Пестунов)

2:0 — 38 Шаров (Пестунов)

2:1 — 39 Сен-Пьер (Дэллман, Доус)

3:1 — 49 Пеньковский (Белов, Кольцов)

4:1 — 51 Якуценя (Кольцов)

5:1 — 58 Якуценя

Счет в серии: 1-1

Металлург Мг — Куньлунь 5:3 (1:0, 2:3, 2:0)

1:0 — 15 Осала (Семин)

1:1 — 22 Коллинс (Перетягин, Ро)

1:2 — 28 Коллинс (Виклунд)

2:2 — 35 Калетник (Платонов)

3:2 — 35 Коварж (Зарипов)

3:3 — 37 Юэн (Беллемор, Виделль)

4:3 — 41 Осала (Береглазов, Платонов)

5:3 — 60 Осала (Филиппи)

Счет в серии: 2-0