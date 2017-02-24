В активе латвийского защитника "Адмирала" Оскара Бартулиса — результативная передача на Краснослободцева, когда на 20-й минуте гости реализовали большинство и вышли вперед 2:1. В этом матче капитан "Адмирала" Бартулис провел на льду 22 минуты и 12 секунд (больше всех в команде) и сделал два броска.
Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский был удален до конца матча сразу после того, как в середине второго периода омичи сравняли счет в большинстве (3:3), при этом еще один игрок "Адмирала" Роберт Саболич лежал на льду. Стоит отметить, что в этой встрече омичи забросили 4 шайбы из шести в неравных составах — три в большинстве и одну в меньшинстве.
Челябинский "Трактор" взял реванш у казахстанского "Барыса" (5:1) и сравнял счет в серии (1-1). Обладатель Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" вырвал победу над китайским "Куньлунь Ред Стар" (5:3) и ведет 2-0. У "Магнитки" хет-трик сделал финский нападающий Оскар Осала, забросивший последнюю шайбу в пустые ворота соперника за 44 секунды до конца основного времени. А вот главная звезда уральцев Сергей Мозякин в этот раз очков не набирал.
Третьи матчи серий пройдут 26 февраля в Астане, Владивостоке, Пекине и Уфе.
Кубок Гагарина. Первый раунд
Авангард — Адмирал 6:3 (1:2, 2:1, 3:0)
1:0 — 15 Юньков
1:1 — 16 Земченок (Фисенко, Александров)
1:2 — 19 Краснослободцев (Бартулис, Александров)
2:2 — 22 Медведев (Пьянов, Мартынов)
2:3 — 25 Казаков (Краснослободцев)
3:3 — 30 Лемтюгов (Густафссон, Соботка)
4:3 — 43 Григорьев (Соботка)
5:3 — 51 Анелев (Михеев)
6:3 — 55 Юньков (Пестушко, Анелев)
Счет в серии: 2-0
Трактор — Барыс 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)
1:0 — 33 Кручинин (Щехура, Пестунов)
2:0 — 38 Шаров (Пестунов)
2:1 — 39 Сен-Пьер (Дэллман, Доус)
3:1 — 49 Пеньковский (Белов, Кольцов)
4:1 — 51 Якуценя (Кольцов)
5:1 — 58 Якуценя
Счет в серии: 1-1
Металлург Мг — Куньлунь 5:3 (1:0, 2:3, 2:0)
1:0 — 15 Осала (Семин)
1:1 — 22 Коллинс (Перетягин, Ро)
1:2 — 28 Коллинс (Виклунд)
2:2 — 35 Калетник (Платонов)
3:2 — 35 Коварж (Зарипов)
3:3 — 37 Юэн (Беллемор, Виделль)
4:3 — 41 Осала (Береглазов, Платонов)
5:3 — 60 Осала (Филиппи)
Счет в серии: 2-0