Датчанка Каролин Возняцки выиграла Итоговый чемпионат Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, одолев американку Винус Уильямс в двух партиях — 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время 27-летняя Возняцки сделала четыре эйса и шесть брейков, а 37-летняя Уильямс — четыре эйса, одну двойную ошибку и четыре брейка.

Во втором сете датчанка вела 5:0, но едва не растеряла преимущество. Каролин проиграла четыре гейма подряд, однако затем взяла чужую подачу и все же победила в двух сетах.

Возняцки впервые одолела Винус Уильямс. Все семь предыдущих матчей между спортсменками заканчивались в пользу американки. Победив в Сингапуре, датчанка завоевала 27-й титул в карьере.

Возняцки ни разу прежде не выигрывала Итоговый турнир WTA. В 2010 году она играла в финале этих соревнований, проходивших тогда в Дохе, но уступила бельгийской теннисистке Ким Клийстерс.