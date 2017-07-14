Клуб Континентальной хоккейной лиги "Динамо" (Москва), в межсезонье сменивший юридическое название, подписал контракты с 27 игроками, сообщает пресс-служба клуба.

Латвийский нападающий Мартыньш Карсумс, как и еще 13 игроков, подписал с "Динамо" односторонний контракт.

Предыдущее руководство "Динамо" во главе с гендиректором клуба Андреем Сафроновым не погасило хоккеистам долги по зарплате за предыдущий сезон (несколько сотен миллионов рублей). Поэтому Дисциплинарный комитет КХЛ удовлетворил все заявления хоккеистов московского "Динамо" с односторонними контрактами: они стали неограниченно свободными агентами. Среди них был и латвийский легионер Мартыньш Карсумс. Его прежний контракт с "Динамо" истекал 30 апреля 2018 года.

Спустя несколько дней несколько хоккеистов "Динамо", в том числе и Карсумс, заключили контракты с новым юридическом лицом, представляющим теперь клуб КХЛ. Теперь эта информация получила официальное подтверждение в клубе.

Односторонние контракты с московсим "Динамо" подписали:

вратари — Александр Еременко, Александр Шарыченков;

защитники — Дмитрий Вишневский, Андрей Кутейкин, Илья Никулин, Яков Рылов;

нападающие — Михаил Анисин, Владимир Брюквин, Михаил Варнаков, Игорь Игнатушкин, Дмитрий Казионов, Мартыньш Карсумс, Артем Подшендялов, Даниил Тарасов.

Двусторонние контракты "КХЛ — ВХЛ" подписали Андрей Алексеев, Сергей Алексеев, Иван Бочаров, Владислав Ефремов, Антон Злобин, Иван Игумнов, Дмитрий Марковин, Егор Орлов и Дмитрий Сидляров.

Еще четыре хоккеиста подписали двусторонние контракты "КХЛ — МХЛ": Артем Волков, Егор Зайцев, Александр Петунин и Михаил Бицадзе.

За московский клуб Карсумс отыграл 4 года. В прошлом сезоне нападающий стал самым результативным игроком команды в чемпионате — 34 (16+18) в 52 матчах. В 10 матчах плей-офф Карсумс набрал 1 (0+1) очко. В первом раунде плей-офф динамовцы прошли нижегородское "Торпедо" (4-1), а затем уступили будущему чемпиону питерскому СКА (1-4).