Перед заключительным туром на первом месте шел Карлсен, опережавший россиянина на полбалла. В последней партии Карлсен сыграл вничью с венгром Петером Леко, а Карякин сумел выиграть у грузина Баадура Джобава. В итоге российский и норвежский гроссмейстеры набрали по 16,5 очков, но Карякин стал первым благодаря победе черными над Карлсеном в очной встрече. Третье место в Дохе занял еще один представитель России — 20-летний Даниил Дубов (14,5 балла), обошедший по дополнительным показателям американца Хикару Накамуру и прошлогоднего победителя турнира россиянина Александра Грищука.

Лучшей среди женщин стала украинская шахматистка Анна Музычук (13 очков), которая оставила на втором и третьем местах россиянок Валентину Гунину и Екатерину Лагно (по 12,5 баллов).