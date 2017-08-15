Партия с Карякиным стала для Каспарова первой после возвращения в шахматы. Соперники разыграли защиту Нимцовича, и Каспаров, уже в дебюте начавший показывать агрессивные ходы, выиграл у оппонента пять минут. Однако Карякин, бившийся черными, справился с давлением сопернкиа, и уже по истечении второго десятка ходов поединок, по компьютерным подсчетам, при отсутствии грубых ошибок мог завершиться только ничьей.

После 44-го хода Карякин и Каспаров пошли на мировую, упершись в троекратное повторение.

Во втором круге Каспарову предстояло встретиться с американцем Хикару Накамурой. Показав защиту Грюнфельда, россиянин сходу начал переигрывать своего оппонента, однако добиться победы черными не сумел — в какой-то момент его позиция даже стала проигрышной, но тут дожать своего оппонента не смог уже американец. В результате — ничья.

В заключительной партии первого игрового дня Каспаров снова сыграл вничью. На этот раз — белыми с Пересом. После трех туров Каспаров делит с Карякиным пятое место (по 3 очка). Впереди россиянин Ян Непомнящий, американец Фабиано Каруана, армянин Левон Аронян и Перес (по 4).





Турнир в Сент-Луисе — четвертый этап Гран-тура — коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. С 14 по 16 августа участники играют в один круг турнир по быстрым шахматам, соревнования по блицу пройдут в два круга 17 и 18 августа. Призовой фонд турнира составляет 150 тысяч долларов. Победитель получит 37,5 тысячи.

Напомним, что Каспаров 12 лет не участвовал в официальных шахматных соревнованиях. В 2005 году он объявил о завершении карьеры и уходе в политику. С тех пор гроссмейстер участвовал лишь в показательных партиях и турнирах.

Каспаров — 13-й чемпион мира по шахматам. Он удерживал титул сильнейшего шахматиста планеты с 1985 по 1993 год. В 2000 году Каспаров мог вернуть шахматную корону, но поражение от Владимира Крамника перечеркнуло его надежды.

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