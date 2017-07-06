54-летний Гарри Каспаров получил одну из четырех wild-card турнира в Сент-Луисе. Турнир с участием 10 шахматистов в Сент-Луисе пройдет со 2 по 12 августа. Его призовой фонд составляет 300 тысяч долларов.

Каспаров примет участие в турнире по рапиду и блицу, который пройдет после основных соревнований с 14 по 19 августа. В этом турнире также будут участвовать нынешний второй номер в шахматном рейтинге Хикару Накамура (США), Фабиано Каруана (США, 7-й рейтинг в мире), Левон Аронян (Армения, 8), Сергей Карякин (Россия, 10), экс-чемпион мира Вишванатан Ананд (Индия, 12), Ян Непомнящий (Россия, 13), Давид Навара (Чехия, wild-card), Ле Кван Лием (Вьетнам, wild-card) и Лениер Домингес (Куба, wild-card).

"Похоже, что я повышу средний возраст участников турнира и понижу средний рейтинг!" — написал в своем "Твиттере" Гарри Каспаров, у которого в данный момент официальный рейтинг отсутствует.

"Испытываю трепет перед официальным возвращением в игру, и, конечно, я не ожидал, что это состоится спустя десять лет после завершения карьеры. Возвращение к доске в Сент-Луисе — поистине честь, я бы не хотел, чтобы этот момент произошел в другом месте", — сказал 54-летний шахматист.

Каспаров — 13-й чемпион мира по шахматам. Титул завоевал в 1985 году, победив в историческом матче другого советского гроссмейстера — Анатолия Карпова. Каспаров удерживал титул сильнейшего шахматиста планеты по 1993 год, а рейтинг ФИДЕ возглавлял до 2006 года. Его рекордный рейтинг в 2851 балл, установленный в 1999 году, был побит лишь в 2013 году Магнусом Карлсеном.

В 2005 году Каспаров объявил о завершении карьеры. С тех пор принимал участие лишь в выставочных соревнованиях. До 2010 года он работал личным тренером норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена, действующего чемпиона мира.

После завершения спортивной карьеры Каспаров занялся политикой. В качестве оппозиционера принимал участие в создании ряда движений и организаций, в частности Объединенного гражданского фронта и движения "Солидарность". В 2012-м был избран в Координационный совет российской оппозиции, а в 2013-м покинул Россию, заявив, что сделал это из-за опасений преследования со стороны властей. Сейчас проживает в Нью-Йорке, имеет дом в Хорватии, гражданство которой он получил в 2014 году.

В 2014 году выдвинул свою кандидатуру на пост главы ФИДЕ, но проиграл выборы Кирсану Илюмжинову. В октябре 2015-го Комиссия по этике ФИДЕ отстранила на два года Гарри Каспарова и бывшего генсека ФИДЕ Игнатиуса Леонга от любой деятельности, связанной с организацией: их признали виновными в нарушении морального кодекса ФИДЕ. Стало известно, что перед выборами президента ФИДЕ Каспаров заплатил Леонгу 500 тысяч долларов за то, чтобы Сингапур проголосовал за него на выборах главы ФИДЕ. Согласно договору Леонг обязался обеспечить Каспарову на выборах 10 плюс 1 голос федераций азиатского региона.

Соглашение также предусматривало, что Леонг возглавит новый офис ФИДЕ, который Каспаров обещал учредить в случае своей победы на выборах. Помимо этого, некоммерческая организация Kasparov Chess Foundation и частная компания Леонга Asian Chess Academy должны были создать новую организацию, чтобы та за 4 года перевела в компанию Леонга $1 млн четырьмя траншами (два последних — в случае победы Каспарова на выборах главы ФИДЕ).