Торжественная церемония состоялась в Претории (в прошедшую субботу) в 26-й день рождения Семени. В мае 2015 года возлюбленные заключили брак в местечке Га-Дикгале в ходе мероприятия, предусмотренного для гетеросексуальных браков.

В 2009 году достижения южноафриканской спортсменки заставили Международную легкоатлетическую федерацию (IAAF) провести расследование на предмет действительной половой принадлежности Кастер Семени. Многие считали ее гермафродитом, обращая внимание, в частности, на явное отсутствие женских черт в фигуре и внешности. Но в результате гендерных тестов было доказано, что Семеня является женщиной. Особенность ее организма заключается в природно высоком уровне мужских гормонов.

Позже IAAF потребовала медикаментозной коррекции этого состояния спортсменки, однако в 2015 году Спортивный арбитражный суд (CAS) по иску другой легкоатлетки, Дьюти Чанд, постановил, что подобное требование незаконно.

Семеня является чемпионкой мира 2009 года и выиграла золото в беге на 800 метров на Олимпиаде-2016 в Рио. Четыре года назад на Играх-2012 в Лондоне она завоевала серебро.