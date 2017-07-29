А московский ЦСКА после осечки против "Локомтива" (1:3) спустя неделю отыгрался на дебютанте премьер-лиги хабаровском СКА — 2:0. По голу забили Головин и Натхо.
3-й тур
ЦСКА — СКА Хабаровск 2:0 (2:0)
Голы: Головин 4, Натхо 37.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Дзагоев (Витиньо, 67), Натхо, Вернблум, Головин (Кучаев, 83), Чалов (Жамалетдинов, 58).
Урал — Уфа 1:1 (0:1)
Голы: Балажиц 88 — Игбоун 17.
Рубин — Арсенал Тула 2:1 (0:1)
Голы: Сонг 60, Цакташ 74 (пен) — Шевченко 34.