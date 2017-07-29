Казанский "Рубин" выиграл первый матч после возвращения Бердыева

Foto: AP/Scanpix В третьем туре чемпионата России по футболу "Рубин" дома обыграл тульский "Арсенал" (2:1). Казанцы одержали первую победу после возвращения Курбана Бердыева из "Ростова" на пост главного тренера команды. Ранее "Рубин" уступил "Краснодару" (1:2) и "Зениту" (1:2). А московский ЦСКА после осечки против "Локомтива" (1:3) спустя неделю отыгрался на дебютанте премьер-лиги хабаровском СКА — 2:0. По голу забили Головин и Натхо. 3-й тур ЦСКА — СКА Хабаровск 2:0 (2:0) Голы: Головин 4, Натхо 37. ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Дзагоев (Витиньо, 67), Натхо, Вернблум, Головин (Кучаев, 83), Чалов (Жамалетдинов, 58). Урал — Уфа 1:1 (0:1) Голы: Балажиц 88 — Игбоун 17. Рубин — Арсенал Тула 2:1 (0:1) Голы: Сонг 60, Цакташ 74 (пен) — Шевченко 34.

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