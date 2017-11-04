Континентальная хоккейная лига рассматривает вариант реакции на тот случай, если сборная России не будет допущена до участия к Олимпиаде в Пхенчхане или ей предложат выступить под нейтральным флагом.

Тогда пауза на Игры в чемпионате КХЛ (с 29 января по 25 февраля) может быть отменена, а лига запретит клубам отпускать в Корею хоккеистов, которые будут вызваны в другие сборные — Канады, Швеции, США, Финляндии, Чехии, Словакии, Норвегии и Словении. Не затронет запрет три сборные, игроки которых не представлены в лиге, — Южной Кореи, Швейцарии, Германии.

При подобном развитии событий КХЛ, видимо, перенесет последние матчи регулярного чемпионата, который кончается 1 марта, на начало февраля. Напомним, что олимпийский турнир в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В нем сыграют 12 сборных, на предварительном этапе разделенных на три группы.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко высказался о возможности запретить игрокам лиги выступить на зимней Олимпиаде-2018. Это может произойти в случае, если сборной России по хоккею не позволят сыграть на олимпийском турнире в Пхенчхане.

"Владимир Путин на недавнем заседании дискуссионного клуба "Валдай" подчеркнул, что МОК вынуждают либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до Олимпиады. А при любом из этих двух исходов олимпийскому движению будет нанесен серьезный урон", — пояснил Чернышенко.

"КХЛ с момента основания в своей работе следует правилам ИИХФ и ВАДА и нетерпима к допингу, как и все спортивное сообщество. Но мы не понимаем ситуацию, когда МОК идет на поводу информаторов, комиссий, отстраняя спортсменов не на основании реальных фактов, подтверждающих применение допинга.

МОК не смог договориться с НХЛ об участии в Играх, причем эту лигу не контролирует ни ИИХФ, ни ВАДА. Также складывается впечатление, что участие североамериканской лиги на Олимпиадах зависит только от их собственного желания, а не от успеха в переговорах.

КХЛ готова ответить соответственно. МОК разрушает существующий спортивный миропорядок", — цитирует Чернышенко газета "Спорт-Экспресс" со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Если соответствующее решение КХЛ все-таки примет, то легионеры из российских клубов могут потянуться на выход. Формально расторгнуть контракты не просто (заявление надо подавать за 15 месяцев до расторжения), но ИИХФ может дисквалифицировать всю КХЛ.

Член совета директоров КХЛ и СКА Александр Медведев тоже выразил мнение по поводу возможного запрета лиги на участие ее хоккеистов на Олимпиаде-2018.

"Любое действие рождает противодействие. Политические игры ведутся вокруг Олимпиады в Корее с планами не допустить нашу олимпийскую команду выступать под своим флагом, дисквалифицировать наших спортсменов. Это политиканство.

При всех тех проблемах, которые есть в мировом спорте, связанных с применением допинга, почему-то решили предметом атаки избрать исключительно нашу страну", — цитирует Медведева агентство ТАСС.

По его словам, "КХЛ будет вести речь не о запрете на участие игроков лиги в Играх, а о пересмотре календаря. В таком случае игроки под контрактами не смогут никуда поехать. Юридически это абсолютно правомерно. Если Россия не будет участвовать в Играх, то и перерыв потеряет свой смысл… Поддерживает ли СКА решение лиги? У клубов своя работа, а у федерации и КХЛ — своя. Если иностранные чиновники хотят уничтожить олимпийское движение, то они находятся на этом пути".

Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о возможных ответных санкциях КХЛ в случае недопуска России на Олимпиаду-2018.

"Это очень странно. Если такое намерение существует — его стоит переосмыслить. Потому что интересы спортсменов важнее. В КХЛ выступают не только российские хоккеисты. Я надеюсь, что никто на это не пойдет. И отказ Континентальной лиги отпускать игроков на Олимпиаду — это не лучший выбор. Неправильный. И посыл будет неверным. Подумайте о спорте. Он превыше всего", — отметил Фазель в комментарии "Спорт-Экспрессу".

Рене Фазель добавил, что "не слышал раньше об этой идее. Но она в корне неверна. Хотя это будет еще одной причиной для того, чтобы серьезно поработать над тем, чтобы сборная России выступала на Олимпиаде под своим флагом. И все же это неправильно. Это, как вы говорите, кошмар".

По мнению бывшего нападающего сборной России Павла Буре, возможное решения КХЛ запретить игрокам участвовать в ОИ-2018 — "ответная мера, потому что пока все предпринимают меры против нас, пристают к нашей стране", сообщает "Р-Спорт".

"Что это такое, что нашу самую большую и мощную страну в мире лишают флага? Так не пойдет. Все правильно! Мы должны заботиться о своей стране и принимать соответствующие меры. Нападают на нас, и мы должны себя защищать. Я категорически против того, чтобы наша страна выступала под нейтральным флагом. С нашей страной так разговаривать нельзя!" — сказал Буре.

Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко сообщил, что сборная России в любом случае не будет выступать под нейтральным флагом в Пхенчхане-2018.

"Нейтральный флаг? Глава государства обозначил четко свою позицию — для нашей страны это абсолютно неприемлемые вещи. Когда спортсмены выступали под нейтральным флагом в ряде видов спорта, мы не возражали именно для того, чтобы они поддерживали свою квалификацию, участвовали в отборе", — цитирует Мутко агентство ТАСС.