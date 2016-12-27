Континентальная хоккейная лига назвала 12 игроков, которые примут участие в Матче всех звезд-2017, который 22 января пройдет в Уфе.

На первом этапе болельщики путем голосования выбрали первых 16 игроков для участия в предстоящем Матче звезд (игроков рижского "Динамо" среди них не оказалось).

А теперь лига назвала еще 12 хоккеистов — по три участника от каждого дивизиона. Были выбраны два представителя "Магнитки", по одному — "Медвешчака", "Слована", "Сочи", СКА, "Северстали", "Торпедо", "Лады", "Амура", "Барыса" и "Куньлунь Ред Стар".

Таким образом, можно констатировать, что в Матче звезд КХЛ-2017 не примут участия ни один представитель рижского "Динамо" и никто из латвийских хоккеистов из других клубов КХЛ.

Выбор лиги на Матч звезд:

Дивизион Боброва: з Вячеслав Войнов (СКА), н Джонатан Чичу ("Слован"), н Франсис Паре ("Медвешчак")

Дивизион Тарасова: з Оскар Фантенберг ("Сочи"), н Дмитрий Кагарлицкий ("Северсталь"), н Владимир Галузин ("Торпедо")

Дивизион Харламова: н Никита Филатов ("Лада"), н Данис Зарипов, н Ян Коварж (оба — "Металлург" Мг)

Дивизион Чернышева: з Ян Коларж ("Амур"), н Найджел Доус ("Барыс"), н Чед Ро ("Куньлунь Ред Стар")

Окончательно составы сборных четырех дивизионов будут дополнительно укомплектованы четырьмя лучшими игроками Кубка Вызова МХЛ, который состоится 15 января в рамках Недели Звезд Хоккея в Уфе. От ХК "Рига" в Матче звезд МХЛ сыграет нападающий Френк Разгалс.

В прошлом сезоне на Матч звезд КХЛ в Москве были выбраны защитник "Адмирала" Оскар Бартулис и нападающий "Торпедо" Каспар Даугавиньш, но они приняли участие только в конкурсах, но не в самой игре. А вот игроков из рижского "Динамо" не было на том Матче звезд-2016.