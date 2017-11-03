Киевское "Динамо" первым из всех клубов вышло в плей-офф, одолев в Берне "Янг Бойз" с минимальным счетом. Примеру киевлян не смог последовать "Милан", который в Афинах сыграл по нулям с местным АЕКом.

Но если итальянский клуб сохранил лидерство в своей группе, то "Эвертон", потерпевший крупное поражение от "Лиона" (0:3), лишился последних надежд на выход в плей-офф. Аналогичная незавидная участь постигла "Маккаби" и "Вардар". А вот "Арсенал", "Стяуа", "Лацио" и "Зенит" вместе с киевлянами могут уже готовиться к весенней стадии турнира.

Накануне киевское "Динамо" обыграло на выезде "Янг Бойз" — 1:0. Единственный мяч с передачи Дерлиса Гонсалеса забил Виталий Буяльский. Чуть позже компанию "Динамо" в 1/16 финала составил "Зенит", который добился ничьей в гостевом матче с норвежским "Русенборгом" (1:1) благодаря точному удару Александра Кокорина в компенсированное время.

А вот московский "Локомотив" серьезно осложнил себе задачу, уступив "Шерифу" на своем поле со счетом 1:2. Джефферсон Фарфан ударом в ближний угол на 26-й минуте вывел железнодорожников вперед, но еще до перерыва Зиги Бадибанга сравнял счет с близкого расстояния, а во втором тайме Йосип Брезовец принес "Шерифу" победу.

Неудача отбросила "Локомотив" на третье место в группе F. Следующий матч — против "Копенгагена" 23 ноября — станет для москвичей ключевым. В случае домашнего поражения "Локо" может лишиться шансов на выход в плей-офф.

Результаты четвертого тура группового этапа Лиги Европы

Группа A: "Маккаби" Тель-Авив — "Астана" 0:1, "Славия" — "Вильяреал" 0:2

Группа B: "Янг Бойз" — "Динамо" Киев 0:1, "Партизан" — "Скендербеу" 2:0

Группа C: "Истанбул Башакшехир" — "Хоффенхайм" 1:1, "Лудогорец" — "Брага" 1:1

Группа D: "Риека" — "Аустрия" 1:4, АЕК Афины — "Милан" 0:0

Группа E: "Аполлон" — "Аталанта" 1:1, "Лион" — "Эвертон" 3:0

Группа F: "Копенгаген" — "Злин" 3:0, "Локомотив" — "Шериф" 1:2

Группа G: "Стяуа" — "Хапоэль" Беэр-Шева 1:1, "Виктория" — "Лугано" 4:1

Группа H: "Арсенал" — "Црвена Звезда", "Кельн" — БАТЭ

Группа I: "Гимарайнш" — "Олимпик" 1:0, "Зальцбург" — "Коньяспор" 0:0

Группа J: "Атлетик" — "Эстерсунд" 1:0, "Герта" — "Заря" 2:0

Группа K: "Витесс" — "Зюлте-Варегем" 0:2, "Лацио" — "Ницца" 1:0

Группа L: "Реал Сосьедад" — "Вардар" 3:0, "Русенборг" — "Зенит" 1:1