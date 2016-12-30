"Мадридцам предложили 300 миллионов евро за трансфер, а самому Роналду пообещали зарплату более чем 100 миллионов евро в год. Но деньги — это не все. "Реал" — это его жизнь", — заявил Мендеш.

31-летний Криштиану Роналду, который не так давно выиграл свой четвертый "Золотой мяч", в ноябре продлил контракт с мадридским клубом до 2021 года. По информации испанских СМИ, в Мадриде португалец зарабатывает 430 тысяч евро в неделю. И при этом не является самым высокооплачиваемым футболистом мира. Например, аргентинский форвард китайского "Хэбэй Форчун" Эсекиэль Лавесси получает 580 тысяч евро в неделю, а гонорар другого аргентинца Карлоса Тевеса, заключившего вчера контракт с "Шанхай Шэньхуа" составит 725 тысяч евро в неделю, сообщал Daily Mail.