"Кленовые листья" назвали 18 игроков, которые поедут на ЧМ-2017

Foto: Reuters/Scanpix Сборная Канады по хоккею назвала список из 18 игроков, которые отправятся на чемпионат мира 2017 года. Наибольшее представительство сейчас в команду у клубов "Виннипег Джетс" и "Филадельфия Флайерс" (по 4 хоккеиста). Состав сборной Канады на ЧМ-2017 вратари — Эрик Комри (Виннипег), Кэлвин Пикар (Колорадо); защитники — Тайсон Бэрри (Колорадо), Кэлвин Де Хаан (Нью-Йорк Айлендерс), Джейсон Демерс, Майкл Мэтисон (оба — Флорида) и Джош Моррисси (Виннипег); нападающие — Шон Кутюрье, Трэвис Конечны, Клод Жиру, Уэйн Симмондс (все — Филадельфия), Мэтт Дюшейн, Натан Маккиннон (оба — Колорадо), Алекс Киллорн, Брэйден Поинт (оба — Тампа-Бэй), Марк Шайфли (Виннипег), Райан О'Райлли (Баффало) и Джефф Скиннер (Каролина). Канадцы на ЧМ-2017 буут играть в группе В в Париже. Соперниками родоначальников хоккея будут команды Финляндии, Чехии, Швейцарии, Беларуси, Норвегии, Франции и Словении.

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