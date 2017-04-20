Состав сборной Канады на ЧМ-2017
вратари — Эрик Комри (Виннипег), Кэлвин Пикар (Колорадо);
защитники — Тайсон Бэрри (Колорадо), Кэлвин Де Хаан (Нью-Йорк Айлендерс), Джейсон Демерс, Майкл Мэтисон (оба — Флорида) и Джош Моррисси (Виннипег);
нападающие — Шон Кутюрье, Трэвис Конечны, Клод Жиру, Уэйн Симмондс (все — Филадельфия), Мэтт Дюшейн, Натан Маккиннон (оба — Колорадо), Алекс Киллорн, Брэйден Поинт (оба — Тампа-Бэй), Марк Шайфли (Виннипег), Райан О'Райлли (Баффало) и Джефф Скиннер (Каролина).
Канадцы на ЧМ-2017 буут играть в группе В в Париже. Соперниками родоначальников хоккея будут команды Финляндии, Чехии, Швейцарии, Беларуси, Норвегии, Франции и Словении.