Инцидент произошел ночью в Москве на Страстном бульваре. Кокорин находился за рулем Bentley и ехал на большой скорости по встречной полосе. При этом необходимости выезжать туда у Кокорина не было — в момент задержания дороги были пусты. Сотрудниками ГИБДД составил административный протокол и Кокорину теперь грозит лишение водительских прав. Футболист свою вину признавать отказался, вызвал адвоката и потребовал пересмотра решения инспектора.

Отдельно отмечается номер Bentley Кокорина — К009АА (по имени, отчеству футболиста и номеру в "Зените").