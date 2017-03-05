В женской эстафете после первого этапа группу за собой вели француженки, далее в пределах десяти секунд следовали команды Канады, Германии, Италии, Словакии и Украины.
На втором этапе немка Хаммершмидт перехватила лидерство у француженки Бескон (+17 сек), третьей передала эстафету Канада, четвертой — Украина, пятой — Чехия.
На третьем этапе Херманн лидировала до стрельбы из положения стоя, где не закрыла одну мишень и после штрафного круга уступала француженке Брезе 17 секунд. Третьими держались канадки, далее были украинки, итальянки и шведки.
На последнем этапе у Германии вместо лидера сезона Лауры Дальмайер стартовала Хильдебранд. После стрельбы из положения лежа немка перехватила лидерство у француженки Эмонье, а на заключительной стрельбе закрыла все мишени пятью выстрелами и с разрывом в 30 секунд от всех соперниц побежала к финишу.
Таким образом, немки выиграли пять эстафет из пяти в текущем сезоне (в Поклюке, Рупольдинге, Антхольце, Пхенчхане и на чемпионате мира в Хохфильцене), и стали победителями эстафетного зачета Кубка мира. В последний раз такой стопроцентный результат также удавался женской команде Германии в сезоне-2007/08.
В составе немок в победных эстафетных гонках этого сезона выступали Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Марен Хаммершмидт, Лаура Дальмайер, Франциска Пройс, Надин Хорхлер, Денис Херманн. Во всех эстафетах бежала только Хаммершмидт.
В соперничестве за второе место норвежка Олсбю в финишном створе опередила чешку Коукалову и шведку Магнуссон. Что касается команды России, то после первого этапа Акимова проигрывала 30 секунд (11-е место), а на втором этапе Миронова при стрельбе из положения стоя зашла на штрафной круг и передала эстафету лишь 18-й, проигрывая лидерам более двух минут. В итоге россиянки заняли 12-е место, оказавшись позади Казахстана (9-е место), Беларуси (10-е) и Швейцарии (11-е).
Пхенчхан. Этап Кубка мира
Женщины. Эстафета 4х6 км
1 Германия (Хорхлер, Хаммершмидт, Херманн, Хильдебранд) — 1:07.35,6 (1+7)
2 Норвегия (Николайсен, Фенне, Экхофф, Олсбю) +22,8 сек (1+11)
3 Чехия (Йислова, Пускарчикова, Харватова, Коукалова) +22,9 (1+9)
…12 Россия (Акимова, Миронова, Услугина, Старых) +2.21,5 (1+10)
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Кубок мира. Эстафетный зачет (по итогам 5 гонок сезона)
Женщины
1. Германия — 300 очков
2. Франция — 248
3. Украина — 224
4. Норвегия — 202
5. Чехия — 197
6. Италия — 197
7. Швеция — 187
8. Беларусь — 167
9. Россия — 166
10. Польша — 154…