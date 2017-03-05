Женская команда Германии выиграла эстафету на предпоследнем, седьмом этапе Кубка мира в корейском Пхенчхане. В сезоне-16/17 немки одержали победы во всех эстафетах и завоевали Малый Хрустальный глобус в этом зачете.

В женской эстафете после первого этапа группу за собой вели француженки, далее в пределах десяти секунд следовали команды Канады, Германии, Италии, Словакии и Украины.

На втором этапе немка Хаммершмидт перехватила лидерство у француженки Бескон (+17 сек), третьей передала эстафету Канада, четвертой — Украина, пятой — Чехия.

На третьем этапе Херманн лидировала до стрельбы из положения стоя, где не закрыла одну мишень и после штрафного круга уступала француженке Брезе 17 секунд. Третьими держались канадки, далее были украинки, итальянки и шведки.

На последнем этапе у Германии вместо лидера сезона Лауры Дальмайер стартовала Хильдебранд. После стрельбы из положения лежа немка перехватила лидерство у француженки Эмонье, а на заключительной стрельбе закрыла все мишени пятью выстрелами и с разрывом в 30 секунд от всех соперниц побежала к финишу.

Таким образом, немки выиграли пять эстафет из пяти в текущем сезоне (в Поклюке, Рупольдинге, Антхольце, Пхенчхане и на чемпионате мира в Хохфильцене), и стали победителями эстафетного зачета Кубка мира. В последний раз такой стопроцентный результат также удавался женской команде Германии в сезоне-2007/08.

В составе немок в победных эстафетных гонках этого сезона выступали Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Марен Хаммершмидт, Лаура Дальмайер, Франциска Пройс, Надин Хорхлер, Денис Херманн. Во всех эстафетах бежала только Хаммершмидт.

В соперничестве за второе место норвежка Олсбю в финишном створе опередила чешку Коукалову и шведку Магнуссон. Что касается команды России, то после первого этапа Акимова проигрывала 30 секунд (11-е место), а на втором этапе Миронова при стрельбе из положения стоя зашла на штрафной круг и передала эстафету лишь 18-й, проигрывая лидерам более двух минут. В итоге россиянки заняли 12-е место, оказавшись позади Казахстана (9-е место), Беларуси (10-е) и Швейцарии (11-е).

Пхенчхан. Этап Кубка мира

Женщины. Эстафета 4х6 км

1 Германия (Хорхлер, Хаммершмидт, Херманн, Хильдебранд) — 1:07.35,6 (1+7)

2 Норвегия (Николайсен, Фенне, Экхофф, Олсбю) +22,8 сек (1+11)

3 Чехия (Йислова, Пускарчикова, Харватова, Коукалова) +22,9 (1+9)

…12 Россия (Акимова, Миронова, Услугина, Старых) +2.21,5 (1+10)

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Кубок мира. Эстафетный зачет (по итогам 5 гонок сезона)

Женщины

1. Германия — 300 очков

2. Франция — 248

3. Украина — 224

4. Норвегия — 202

5. Чехия — 197

6. Италия — 197

7. Швеция — 187

8. Беларусь — 167

9. Россия — 166

10. Польша — 154…