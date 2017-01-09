"Кузнецкие Медведи" должны были играть 10 и 11 января против "Мамонтов Югры" в Ханты-Мансийске. Но туда новокузнецкая команда не доехала из-за массового пищевого отравления своих игроков в Тюмени.

Накануне новокузнечане провели два матча с"Тюменским Легионом", одержали две победы (6:2 и 4:2), а сегодня у команды была запланирована тренировка с последующим выездом в Ханты-Мансийск. Тренировку пришлось отменить в связи с госпитализацией сразу 12 хоккеистов, у которых подозревают острый гастроэнтерит.

"Первые жалобы на самочувствие со стороны ребят появились около 4 часов утра 8 января. Сначала это были единичные случаи, но потом к доктору команды стали обращаться все чаще. После того как симптомы заболевания при приеме лечебных средств не исчезли, решили вызвать "Скорую помощь"", — рассказал главный тренер "Кузнецких медведей" Александр Китов.

Специалист также добавил, что в стационаре игроки пробудут до 5 дней. В связи с произошедшим, МХЛ перенесла ближайшие матчи "Кузнецких медведей" с "Мамонтами Югры".

В декабре 2014 года у 14 игроков "Кузнецких медведей", приехавших в Ханты-Мансийск на матч чемпионата МХЛ с "Мамонтами Югры", была диагностирована острая кишечная инфекция.

