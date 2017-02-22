"Краснодар" неделю назад добился дома минимальной победы (1:0) и сегодня сумел забить в гостях уже на 7-й минуте, когда гол в свои ворота "привез" Шкртел, а оплошностью бывшего игрока "Зенита" и "Ливерпуля" воспользовался Федор Смолов.

Постепенно "Фенербахче" перехватил инициативу и под занавес тайма сравнял результат (Соуза). Но как ни старались подопечные Дика Адвоката (а забивать им надо было теперь два гола), ничего у них так и не получилось — 1:1 и "Краснодар" впервые в истории прошел в 1/8 финала Лиги Европы.

Такой же результат был зафиксирован и в Гельзенкирхене, где "Шальке" принимал греческий ПАОК. Немецкому клубу этого оказалось более чем достаточно, поскольку еще в первом матче "Шальке" сделал более чем уверенную заявку (3:0).

Не испытал проблем в гостях с "Сент-Этьеном" и "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы неделю назад дома забили французской команде три безответных мяча, а сейчас добавили еще один от Гамлета Мхитаряна — 0:1.

Остальные матчи 1/16 финала ЛЕ пройдут завтра.

Лига Европы-2016/17. 1/16 финала (ответные матчи, 22 февраля):

Фенербахче Турция — Краснодар Россия 1:1 (1:1)

Голы: Соуза (41) — Смолов (7)

Фенербахче: Демирел (Фрейтас, 71), Озбайраклы (Шен, 71), Кьер, Шкртел, Кейбаши, Топал, Соуза, Ленс, Потук, Соу (Фернандао, 71), ван Перси.

Краснодар: Крицюк, Калешин, Налдо, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе, Подберезкин (Перейра, 79), Вандерсон (Лаборде, 64), Смолов, Классон.

Предупреждения: Кейбаши (20), Соуза (43), Ленс (45), Газинский (58), Калешин (66), Соу (66), Каборе (75), Перейра (82).

Первый матч — 0:1.



Шальке-04 Германия — ПАОК Греция 1:1 (1:1)

Голы: Шопф (23) — Настасич (25-авт.)

Шальке-04: Фэрманн, Хеведес, Налдо (Бадштубер, 72), Настасич, Гайс, Шопф, Колашинац, Майер, Бенталеб (Керер, 84), Хунтелар, Шупо-Мотинг (Горетцка, 56).

Первый матч — 3:0.



Сент-Этьен Франция — Манчестер Юнайтед Англия 0:1 (0:1)

Гол: Мхитарян (16)

С-Э: Рюффье, Малькюи, Теофиль-Катрин, Перрен, Погба, Верету (Лемуан, 68), Пажо, Амума, Севе (Жорже Интима, 54), Монне-Паке, Берич (Ру, 59).

МЮ: Ромеро, Янг, Байи, Смоллинг, Блинд, Феллайни, Кэррик (Швайнштайгер, 62), Погба, Мата (Рохо, 64), Ибрагимович, Мхитарян (Рэшфорд, 25).

Предупреждения: Байи (60), Малькюи (84).

Удаление: Байи (63).

Первый матч — 0:3.





