Дарья Клишина — российская легкоатлетка, завоевавшая серебряную медаль в прыжках в длину на проходящем в Лондоне чемпионате мира. Но у 26-летней прелестницы есть и другие спортивные достижения. Уроженка Твери — двукратная чемпионка Европы в закрытых помещениях, чемпионка мира среди девушек до 17 лет и чемпионка Европы среди молодежи. В общем, спортсменка, чемпионка и просто красавица!
Красотка из Твери. Топ-20 фотографий русской прелестницы Дарьи Клишиной(11)
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA
Российская легкоатлетка Дарья Клишина быстро разбегается, далеко прыгает, широко улыбается и сильно влюбляет.
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