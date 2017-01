На титул лучшего игрока 2016 года помимо португальца претендовали аргентинец Лионель Месси ("Барселона") и француз Антуана Гризманн ("Атлетико" Мадрид). У прошлом году Роналду в составе "Реала" выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Португалии — чемпионат Европы.

Новую награду, получившую название The Best, футболисту вручил президент ФИФА Джанни Инфантино. Месяцем ранее Роналду в четвертый раз в карьере завоевал "Золотой мяч" — приз лучшему игроку мира по версии журнала France Football. C 2010 по 2015 год эту награду издание вручало награду совместно с ФИФА, а теперь стороны определяют лучших из лучших отдельно. Обладателя "Золотого мяча" выбирают только журналисты France Football, в новой версии ФИФА лучшего определяют в результате голосования среди тренеров, капитанов сборных, журналистов и болельщиков.

Лучшей футболисткой года названа американка Карли Ллойд ("Хьюстон Дэш").

Победителями в номинации "Лучший тренер 2016 года" по версии ФИФА стали — итальянец Клаудио Раньери ("Лестер Сити)" у мужчин и немка Сильвия Найд (сборная Германии) среди женщин.

Награду за честную игру получил колумбийский клуб "Атлетико Насьональ", отказавшийся от Южноамериканского кубка в пользу бразильского "Шапекоэнсе", 19 игроков которого погибли в авиакатастрофе в конце ноября 2016 года по пути на первый финальный матч.

В символическую сборную года вошли следующие футболисты: голкипер Мануэль Нойер (Германия, "Бавария"), защитники Дани Алвес (Бразилия, "Ювентус"), Жерар Пике (Испания, "Барселона"), Серхио Рамос (Испания, "Реал"), Марсело (Бразилия, "Реал"), Лука Модрич (Хорватия, "Реал"), Тони Кроос (Германия, "Реал"), Андрес Иньеста (Испания, "Барселона"), Лионель Месси, Луис Суарес (Уругвай, "Барселона") и Криштиану Роналду (Португалия, "Реал").