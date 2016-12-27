31-летний Роналду набрала больше всего голосов в результате опроса, который был проведен среди представителей 27 европейских информационных агентств. Португалец в этом году выиграл Лигу чемпионов, Евро-2016, чемпионат мира среди клубов и получил четвертый "Золотой мяч".

В голосовании португалец опередил шотландского теннисиста Энди Маррея (первая ракетка мира) и венгерскую пловчиху Катинку Хоссу (три золотых медали Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро).

Польское издание PAP проводит этот опрос с 1958 года. В этом году нем принимали участие: Efe (Испания) France Presse (Франция), Agerpress (Румыния), ANP (Голландия), APA (Австрия), ATA (Албания), Belga (Бельгия), БелТА (Беларусь), BTA (Болгария), CTK (Чехия), DPA (Германия), Elta (Литва), Fena (Босния и Герцеговина), Hina (Хорватия), Leta (Латвия), Lusa (Португалия), Moldpres (Молдова), SDA-ATS (Швейцария), SHGSK (Косово), SID (Германия), Sita (Словакия), STA (Словения), Tanjug (Сербия), ТАСС (Россия), Укринформ (Украина) и PAP (Польша).