Самая большая грязь в футболе обычно случается там, где ее никто не ищет — например, во втором дивизионе Ирландии. В конце апреля этого года "Лонгфорд Таун" принимал старейший клуб страны "Атлон". На трибунах собрались 407 человек, записи трансляции нигде не сохранилось, поэтому позорное представление, которое выдал "Атлон" в конце игры, уже никто и никогда не увидит.

За несколько минут до финального свистка главный тренер "Атлона" португалец Рикарду Краву попросил полузащитника Драгоша Сфрьяна опуститься в центр защиты, и на 90-й минуте румын комично махнул ногой мимо мяча, позволив сопернику пробить, а вратарь после несильного удара пустил мяч под рукой.

Казалось бы, ничего преступного — счет всего лишь 1:2, идут последние минуты, команда пытается отыграться и ошибается. С кем не бывает? Но все возможные оправдания перечеркиваются историей букмекерских котировок: как выяснилось благодаря расследованию Spiegel, за несколько минут до последнего гола резко рухнули коэффициенты на то, что в матче будет 4 забитых мяча: кто-то поставил на этот результат очень большую сумму. "Атлон", который 40 лет назад играл с "Миланом" в еврокубках, вновь заинтересовал УЕФА и журналистов — только на этот раз вместе с полицией и по очень печальному поводу.

Китайский синдикат, который занимается договорными матчами

Выяснилось, что в феврале этого года 70% акций "Атлона" были проданы за 500 тысяч долларов скромной португальской компании Pré Season, которая базируется в небольшом городе Амадора около Лиссабона. Она связана с зарегистрированной в Гонконге Anping Football Club Ltd, которая в 2013 году имела отношение к спасению от банкротства "Атлетику Португал" из второго португальского дивизиона — 70% акций точно так же были куплены за 500 тысяч.

Как полагают в УЕФА, на самом деле за Pré Season стоит китайский бизнесмен, известный под именем Эрик Мао. Его считают одним из крупнейших организаторов договорных матчей в мире — вместе с другими партнерами синдиката он покупает доли в различных командах низших дивизионов, приводит туда своих тренеров и игроков, а потом зарабатывает деньги на ставках.

Так, Мао был или даже остается партнером известного организатора договорняков Уилсона Раджа Перумала, который после попадания в тюрьму написал о своих преступлениях целую книгу. По данным Spiegel, сейчас Перумал находится в Венгрии и постепенно возвращается в большую игру — пусть и очень осторожно.

Зачем им Ирландия?

Мао перетащил в Ирландию из своей португальской команды латвийского вратаря Игоря Лабута, полузащитников Жозе Вьегаса и Дери Эрнандеса, главного тренера Краву. Новым операционным директором клуба стал француз Марк Фурмо (в 2014-м "утопил" литовскую "Дайнаву" во второй дивизион с разницей мячей "-131").

Инвестиции в "Атлон" были связаны с тем, что прежний проект Эрика Мао погряз в скандалах. "Атлетику Португал" три сезона подряд занимал 22-е место во второй лиге Португалии и чудом спасался от вылета. Представители УЕФА подозревали команду в участии в договорных матчах, а по окончании сезона-16/17 совет директоров и болельщиков решил, что хватит. Все отношения с иностранцами были разорваны, команду расформировали, чтобы начать все с нуля.

По словам Уилсона Раджа Перумала, организаторы договорных матчей преимущественно выбирают низшие лиги по двум причинам: первая — неразборчивость и невнимательность команд, которым все равно, люди с какой репутацией дают им деньги; вторая — уровень доходов. Чтобы подкупить вратаря или защитника из второй лиги, не нужно предлагать очень большие деньги, уверен Перумал.

"Атлон" при новых инвесторах изменился. Теперь в его составе собрано более половины легионеров не с Британских островов, которые играют во второй лиге Ирландии (6 из 11 футболистов).

Вратарь Игорь Лабутс, пропустивший подозрительный гол в апрельском матче против "Лонгфорда", отказался обсуждать организацию договорных матчей и только отметил: "Если бы я был топ-вратарем, я бы играл в "Реале". Я знаю, что я чист, но все обвинения вредят моей репутации".

Кто этот китаец?

Китайцу Эрику Мао (настоящее имя — Мао Сяодун) 35 лет, он родился в Пекине и с 2001 года работал футбольным агентом, пристраивая парней вроде Лабутя в европейские клубы из низших дивизионов. Окончил исторический факультет престижного Китайского народного университета и вскоре после выпуска основал компанию Anping Football Club Ltd, которая была зарегистрирована в Гонконге.

В 2012 году Мао помог португальскому тренеру Нелу Вингаде бежать из Китая. Вингада работал в самом успешном клубе Китая начала нулевых "Далянь Шидэ", но владелец команды Су Минь как-то выделил деньги политическому противнику генсека компартии Китая Си Цзиньпиня и угодил в тюрьму, где скончался при невыясненных обстоятельствах.

Именно благодаря Вингаде Эрик Мао пробился в португальский футбол и приобрел 70% акций умиравшего "Атлетику Португал". В знак благодарности Мао назначил Вингаду президентом.

В 2016-м румынские журналисты из Gazeta Sporturilor обнаружили связь между структурами Мао и середняком второй румынской лиги "Академика Клинчени". Сразу после прихода подставной компании, подконтрольной Anping Football Club Ltd, в клубе сменился главный тренер, пришли новые игроки, а УЕФА заподозрил команду в участии в договорных матчах. Одним из игроков той команды был Драгош Сфрьян, недавно махнувший мимо мяча в Ирландии.

Директор Международного центра спортивной безопасности Хавьер Мена не удивляется: "В последние 4 года ставочная мафия скупает контрольные пакеты в малоизвестных клубах из низших европейских лиг. Все делается по одной схеме: мафия приходит в клуб, приводит своих тренеров, своих игроков, и они действуют".

На матче "Лонгфорд" — "Атлон" ставочники заработали около 500 тысяч фунтов. Почти все ставки были сделаны на нерегулируемых азиатских рынках. Клуб также подозревают еще в паре странных матчей. Компания Эрика Мао все еще в Ирландии, несмотря на все расследования. И уже наверняка выбирает новую жертву.

Как сообщалось, уроженец Даугавпилса Игорь Лабутс до Ирландии играл в латвийских "Блазме" (Резекне) и "Гулбене", привлекался в сборные Латвии различных юниорских возрастов. Сезон-2014 начинал в "Юрмале", в восьми матчах чемпионата Латвии пропустил 22 гола, а летом того же года перебрался в "Атлетико" из второй португальской лиги, где также оказался вовлечен в скандал по подозрению в договорном матче.

В Латвии тоже есть проблема с договорными матчами, на которые обратили внимание в УЕФА. Так, в июне из высшей лиги и Кубка Латвии был исключен "Бабите/Динамо" за шесть подозрительных игр в этом году со своим участием. По этой же причине были исключены из второй лиги "Саласпилс" и "Сириус": есть подозрения, что футболисты этих команд тоже пытались повлиять на результаты матчей.