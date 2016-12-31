"Лугано" и сборная Канады второй раз подряд разыграли в финал. В 2015-м "Кленовые листья" победили 4:3, теперь — с разницей в три шайбы.

В полуфинале "Лугано" обыграл "Давос" (4:0), а Мерзилкин сделал 35 сэйвов и оформил шатаут. В финале швейцарский клуб открыл счет на первой же минуте, но на 7-й минуте экс-игрок рижского "Динамо" Геноуэй сравнял результат. Во втором периоде канадцы забросили три шайбы, оторвались в счете (4:1) и лидерства больше не упустили.

Мерзликин в финале отыграл 40 минут и был заменен после второго периода. Он справился с 32 бросками из 36, а его сменщик Миллер отразил все 10 бросков (пятую шайбу канадцы забросили в пустые ворота).

Мерзликин и защитник "Лугано" были включены в символическую сборную турнира. Также в нее включен нападающий минского "Динамо" Ковыршин.

Клубы КХЛ регулярно участвуют в Кубке Шпенглера, но в последний раз брали трофей 6 лет назад — в 2010-м победил питерский СКА (а ранее — и минское "Динамо"). В 2011 году в Давосе играло рижское "Динамо", которое в итоге заняло второе место.

Символическая сборная турнира:

Вратарь — Элвис Мерзликин ("Лугано");

Защитники — Максим Норо (сборная Канады), Джеймс Висневски ("Лугано");

Нападающие: Эндрю Эббетт (сборная Канады), Евгений Ковыршин ("Динамо" Минск), Дрю Шор ("Давос").

Кубок Шпенглера. Финал

Лугано Швейцария — сборная Канады — 2:5 (1:1, 0:4, 1:0)

Шайбы

1:0 — 1 Бюрглер (Закриссон), бол

1:1 — 7 Геноуэй (Спэлинг)

1:2 — 21 Пульо (Микфликер, Дидоменико)

1:3 — 23 Эммертон (Парлетт), мен

1:4 — 38 Рэймонд (Эббетт)

2:4 — 45 Бюрглер (Висневски), бол

2:5 — 60 Спэлинг, в п.в.