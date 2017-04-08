"Я знаю, что вопрос участия игроков в Олимпиаде еще будет предметом для переговоров между профсоюзом и лигой. Они вряд ли будут публичными, но стороны о чем-то договорятся. В чем я точно уверен, так это в том, что не будет варианта, когда кого-то отпустят и не будут прерывать чемпионат. Либо поедут все и чемпионат остановится, либо не едет никто и желание каждого игрока будет рассматриваться отдельно. Но чтобы кто-то поехал, а турнир шел, исключено", — заявил в разговоре со "Спорт-Экспрессом" Кузнецов..

"Овечкин готов сбежать? Об этом можно говорить позже. Понятно, что российские хоккеисты очень хотят поехать в Корею. Для нас этот турнир многое значит. Но каждый будет решать для себя индивидуально. Надо будет понять, чем это вообще может грозить. Если у игрока длительный контракт, а его дисквалифицируют до конца сезона — это один вариант. А если у кого-то короткий договор? Или если НХЛ дисквалифицирует бессрочно или пожизненно? Думаю, если мы, российские игроки, все вместе решим поехать, то я не буду среди тех, кто откажется. Но, повторюсь, говорить об этом слишком рано.

Думаю, что мое возвращение в КХЛ исключено. Правда, если мне скажут, что я тут никому не нужен, то не останется выбора и я поеду играть в Россию. Но если будут варианты остаться — я останусь (за океаном)", — отметил Кузнецов.

