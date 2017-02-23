Шайбами в составе победителей отметились Ларс Никлас Бекстрем, Ти Джей Оши, а Евгений Кузнецов оформил дубль и был признан первой звездой не только матч, но и всего игрового дня.

Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин отдал в этом матче две голевые передачи и теперь на его счету 54 (27+27) очка.

"Вашингтон" набрал 87 очков в 59 матчах и упрочил свое лидерство не только в Западной конференции, но и в сводной таблице регулярного чемпионата.

НХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:

Филадельфия Флайерз — Вашингтон Кэпиталз 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

0:1 — Бекстрем (Оши, Овечкин) — 06:33 (5x5)

0:2 — Кузнецов (Карлсон, Уильямс) — 16:28 (5x4)

1:2 — Шенн (Мэннинг) — 26:54 (5x5)

1:3 — Кузнецов (Уильямс, Чорни) — 37:59 (5x5)

1:4 — Оши (Овечкин, Бекстрем) — 54:43 (5x5)

