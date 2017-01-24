В другом матче дня постепенно набирающий игровые кондиции после травмы Кристапс Порзиньгис из "Нью-Йорка" набрал 8 очков против "Индианы" (109:103).
23 января
Бруклин — Сан-Антонио 86:112 (26:27, 16:25, 27:39, 17:21)
Бруклин: Уайтхэд 19, Килпатрик 17, Динуидди 13, Лопес 12…
Сан-Антонио: Миллс 20, Олдридж 16, Ли 15, Андерсон 14, Симмонс 11, Бертанс 11, Дедмон 10, Грин 9…
Индиана — Нью-Йорк 103:109 (34:22, 24:40, 17:24, 28:23)
Индиана: Джордж 31, Тернер 22, Майлз 10…
Нью-Йорк: Энтони 26, Роуз 20, Ли 14, Эрнангомес 14, Холидэй 13, Дженнингс 9, Порзингис 8…