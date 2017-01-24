Латвийский "десант" в Америке набрал 19 очков

Foto: AP/Scanpix В чемпионате НБА "Сан-Антонио" со счетом 112:86 разгромил в гостях "Бруклин". Латвийский баскетболист "Сперс" Давис Бертанс набрал 11 очков, выдав один из самых результативных для себя матчей в сезоне. В другом матче дня постепенно набирающий игровые кондиции после травмы Кристапс Порзиньгис из "Нью-Йорка" набрал 8 очков против "Индианы" (109:103). 23 января Бруклин — Сан-Антонио 86:112 (26:27, 16:25, 27:39, 17:21) Бруклин: Уайтхэд 19, Килпатрик 17, Динуидди 13, Лопес 12… Сан-Антонио: Миллс 20, Олдридж 16, Ли 15, Андерсон 14, Симмонс 11, Бертанс 11, Дедмон 10, Грин 9… Индиана — Нью-Йорк 103:109 (34:22, 24:40, 17:24, 28:23) Индиана: Джордж 31, Тернер 22, Майлз 10… Нью-Йорк: Энтони 26, Роуз 20, Ли 14, Эрнангомес 14, Холидэй 13, Дженнингс 9, Порзингис 8…

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